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在家防疫「5大熱門外送美食」排行！鹹酥雞、珍奶上榜　健康餐盒也超熱銷

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▲▼Uber Eats公布疫情間最受歡迎餐點排行。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公布疫情間最受歡迎餐點排行。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年3至5月民眾減少外出用餐，改叫外送以降低減少機率，全台美食外送平台訂單率大增，foodpabda觀察3月整月美食外送單就成長3至5成，生鮮雜貨更是直接5倍跳，Uber Eats今（10）日也公布期間最受歡迎餐點排行，表示午餐時段訂單不僅從商業區轉移至住宅區，且也發現最新飲食趨勢，包括健康餐飲、經典台味通通都超熱銷。

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▲▼Uber Eats公布疫情間最受歡迎餐點排行。（圖／Uber Eats提供）

▲健康餐盒也深受歡迎。

Uber Eats表示，根據3至5月訂單顯示，防疫期間平台熱搜5大關鍵字依序為火鍋、牛排、美式速食、粥、雞排，而最受歡迎的前5大餐點類別，包括珍珠奶茶、早午餐擠進排行榜，還有台式、美式、中式料理依舊穩坐民眾最愛寶座，台式美食中最夯的非鹹酥雞莫屬，美式則是炸雞、鬆餅，中式熱門餐廳有鼎泰豐、台中在地麵店「老向的店」等。

而防疫期間健康意識抬頭，民眾減少至戶外運動、上健身房，轉為透過飲食提升免疫力，因此「健康美食」也從去年熱門餐點種類第10名攀升至第8名，最多人選擇的有水煮、增肌減脂、優質蛋白質等餐盒料理。另除美食外送，民眾對於生鮮雜貨外送需求提高，如家庭號牛奶、雞蛋、泡麵等日用必需品，還有青菜、肉類、雞精、蜆精等皆有明顯成長，可見出疫情期間消費者除透過外送平台滿足三餐外，也喜愛購買選擇生鮮日用雜貨外送服務。

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