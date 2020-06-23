新人跨合歡山武嶺護欄　懸崖邊爽拍婚紗　「國家自拍器」直擊傻了！

▲一對新人為了取鏡，竟與攝影團隊跨越護欄，在懸崖邊進行婚紗拍攝。（圖／擷取臉書社團中橫路況交通資訊站）

記者白珈陽／南投報導

許多遊客到了武嶺總會拿起手機自拍留念，而近期掀起了一股熱潮，合歡山武嶺亭的監視器，原為公路總局用來觀測下雪及道路狀況，經民眾創意巧思，成為了遊客的「國家自拍器」，遊客紛紛在監視器前擺好POSE，再利用即時監視器截圖打卡，相當有趣。但23日「國家自拍器」捕捉到一幕驚險畫面，一對新人為了取鏡，竟與攝影團隊跨越護欄，新郎將新娘扛在肩上，在懸崖邊進行婚紗拍攝，誇張行徑讓網友痛批：「根本就是拿生命開玩笑！」

臉書粉絲專頁「中橫交通資訊站」23日PO出2張即時監視器截圖畫面，一對新婚夫妻與數名攝影團隊無視警告標示，跨越武嶺亭的防護欄，到武陵亭後方立足地僅約3公尺的懸崖邊進行婚紗拍攝，驚險的畫面，讓專頁小編不禁為他們捏把冷汗，表示：「趕快放下那位新娘，萬一絆倒或踩空怎麼辦，旁邊都有設立告示牌了，可以不要再跨越護欄嗎？下去真的不是開玩笑的」。

誇張的行徑，讓網友紛紛怒斥：「搞不清楚狀況」、「是打算順便拍遺照嗎？」、「看不懂告示牌？」及「根本就是在拿生命開玩笑！」等語，「中橫交通資訊站」小編則勸導民眾：「之所以設欄杆就是要確保民眾安全，請大家愛惜生命不要隨意跨越護欄」。

▲這對新人的誇張行徑，引起網友痛批「根本就是拿生命開玩笑」。

對此，太管處合歡山管理站指出，工作人員若發現有遊客違規跨越護欄會立即勸導，屢勸不聽者可依法處以1000元以下罰鍰。

「中橫交通資訊站」小編表示，合歡山武嶺亭的監視器，原為公路總局用來觀測下雪及道路狀況，因曾有遊客要求幫他們拍照截圖留作紀念，他也樂意幫忙，沒想到竟成了一股熱潮。今日這對新人的行為實在是壞榜樣，幸未發生危險，但也趁此機會，教導到武嶺亭的遊客須注意安全，不要把一旁的告示牌當作空氣。

小編透露，他原只是一名用路人，成為了「中橫交通資訊站」小編後，也常與當地警方及工務段合作，宣導民眾到太魯閣國家公園須注意路況或雪況、垃圾不落地、愛護山林及野生動物等事項。但他坦言，雖然亂丟垃圾有罰則，罰金卻低的可憐，端午節將至，屆時合歡山又會湧現大批人潮，希望除了警方勸導，遊客也能自律，不亂丟垃圾，將垃圾帶下山，「國家公園內的美好山林與野生動物，是國人珍貴的資產，大家要好好愛護」。

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