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大二妹吃烤肉偷朋友信用卡！淘寶狂下「11筆訂單」…再爽叫foodpanda　下場曝光

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▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲女大生偷朋友信用卡上淘寶狂買，又叫foodpanda，犯行曝光後遭判緩刑2年。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者戴若涵／台北報導

台北一名就讀大二的女大生小理（化名），與朋友相約吃燒肉，竟趁著對方離開座位時，偷走對方的信用卡，還盜刷17筆，其中11筆是從淘寶下單買衣服、麥克風，4筆則是叫foodpanda。友人事後發現趕緊報警處理，小理最後被判緩刑2年，另外還要支付公庫5萬元。可上訴。

判決指出，小理2019年8月2日晚間9時30分許，跟朋友依依（化名）到萬華一間銅板烤肉餐廳用餐，她趁依依去上廁所將包包交給她代為保管時，竟偷偷抽起對方的信用卡，事後到全聯盜刷購物，除此之外，她還連下11筆淘寶訂單，叫戶戶送、foodpanda外送食物到家中，總共盜刷17筆金額達7687元。

依依察覺不對勁後報警處理，發現竟是自己好友下的手，感覺遭到背叛，大受打擊，因此不打算跟小理和解。台北地方法院審理後，認為小理欠缺尊重他人財產權觀念，還多次盜刷，但考量她年紀尚輕，也沒有前科，犯後坦承犯行，並當庭向依依鞠躬道歉，有努力想彌補過錯，是因為一時貪念釀禍。

法官最後依侵占罪判小理拘役20日、詐欺取財罪判拘役20日，應執行拘役30日，得易科罰金3萬元，另外，依偽造準私文書罪，判應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，均緩刑2年，並應在判決確定的6個月內向公庫支付5萬元，全案仍可上訴。

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