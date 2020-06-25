熊貓接單率提高到90%才能領額外獎勵　外送員哀嚎：獎金越來越難賺

▲foodpanda熊貓傳出接單率提高到90%才能領獎金。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳涵茵／台北報導

疫情期間民眾不出門外送平台加碼搶客，不過熊貓再傳出獎金制度門檻提高消息，接單率最低標準提高到90％，讓外送員直呼獎金真的越來越難賺，不過也有外送員表示最近因官方免運優惠，都有跑到90％其實影響不大。

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▲foodpanda外送員。（圖／網友吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



foodpanda外送員每單收入計算改為單件金額40～45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，累積接單滿200件可拿到500元獎金、滿300件1千元、滿400件2千元、滿500件4千元，以上標準並無調整，不過領獎金前需符合達標率才能領取，官方公告接單率則從原先85%，一路調高至6月90%。

foodpanda外送員范先生表示，疫情期間解禁前、解禁後生意都不錯，官方免運優惠之下訂單很多，5、6月都有跑到90%，可能要之後才會明顯感覺到差距。

范先生也提到里程獎金計費方式改變，原先2.5公里加5元獎金，以3公里計算照理來說能多賺10元，不過有外送員發現，在2.5公里的訂單中，系統會再夾一張單，導致拿不到里程獎金的情況。他無奈表示做這行的人，做久了覺得有給就有給，有些人則會自己紀錄，才發現累積下來少賺了不少，常跑的人就差很多。