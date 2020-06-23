「李眉蓁會打一場不一樣的仗」　林為洲：國民黨將全力以赴

▲國民黨立法院黨團總召林為洲。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰 ／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，國民黨則確定將徵召現任高雄市議員李眉蓁參選，預計在17時30分透過新聞稿發布或由秘書長李乾龍親自說明。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲23日下午受訪時表示，李眉蓁擁有三屆議員的經驗，學經歷背景也還不錯，「可能會打一場比較不一樣的仗」，國民黨會全力以赴。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長。

李乾龍23日上午在立法院受訪時表示，李眉蓁是徵詢人選之一，「我們廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，現在範圍一直縮小，剩下2到3位，12點以前一定跟大家報告，李眉蓁也是徵詢人選之一」。

林為洲23日下午受訪時則表示，李眉蓁擁有三屆議員的經驗，學經歷背景也還不錯，形象也很清新，所以可能會打一場比較不一樣的仗，國民黨會全力以赴，「應該就是他了」。

林為洲說，選舉都有輸贏，每一次的選舉有大趨勢，對於哪一黨比較有利與不利，國民黨歷經多次選舉，順風時的確比較好選，現在處在逆風確實比較不好選，不過輸贏是兵家常有的事，國民黨不會因為一次的輸贏就沒有鬥志，只要全力以赴就是累積能量。

林為洲強調，李眉蓁的年紀還蠻年輕，將來的路還很長，國民黨會全力以赴，每次選舉還沒有開票之前都不太好臆測，常會有意外的情形發生，也不能說完全沒有機會，並再次強調「我們會全力以赴」。

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