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國民黨徵召李眉蓁　李雅靜搶先證實：尊重黨中央的決定！

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▲李雅靜,李眉蓁 。（合成圖／記者吳奕靖攝／翻攝臉書）

▲高雄市議員李雅靜（左）與李眉蓁（右） 。（合成圖／記者吳奕靖攝／翻攝臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選人選民進黨已經確定由陳其邁出馬，而國民黨最新消息則傳出徵召現任高雄市議員李眉蓁，李眉蓁是三連霸的高雄市第三選區（左營、楠梓）議員，符合「年輕、在地」等條件。而高雄市黨部主委莊啟旺則表示，24日中常會移師高雄，且會同時宣布市長及議長候選人，曾表態願參選的李雅靜，也搶先表示尊重黨中央的決定。

對於國民黨高雄市長補選人選逐漸明朗，傳出將由現任高雄市議員李眉蓁出馬，高雄市黨部主委莊啟旺23日中午至高雄市黨部，他提到國民黨中常會將於明天下午在高雄召開，中常委會中會介紹兩個候選人，第一個就是市長補選提名候選人，還有議長補選候選人，那在這之前中央黨部已經在徵詢所有有意願的人，現在中央黨部已經整理所有的資料，中央黨部的提名小組再做最後確認，確認以後就會提報給主席做簽核。

而曾表態願參加市長補選的李雅靜則搶先在媒體群組表示：「國民黨已經確定徵召李眉蓁議員出馬競選，李雅靜議員表示尊重黨中央的決定；她堅持的是在地、中生代、願意為國民黨承擔，如果黨中央認為李眉蓁比她適合參選，她都尊重，也會全力協助。李雅靜期盼黨中央能接地氣，認真傾聽高雄人的期待，想想能為高雄做什麼，爭取高雄人再次的認同。」

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