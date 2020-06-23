PK「賣菜郎」之女！高雄市長補選藍推李眉蓁　陳其邁曝最大的對手是…

▲陳其邁前往六龜關心國十延伸案進度。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

積極投入高雄市長補選的民進黨籍參選人陳其邁，競選活動一場接一場，23日走訪六龜區，了解國道十號延伸六龜，而媒體關心國民黨高雄市議員李眉蓁可望被徵召參選補選市長，陳其邁說，還是等確定再來評論，選舉還有五十幾天，他要把握時間，跟時間賽跑，「所以我們最大的對手是時間，就是要趕快爭取大家的支持。」

陳其邁23日前往六龜關心國十延伸案進度，他也提到，自己有重機駕照，喜歡從里港沿著美濃溪騎到高美大橋、高樹，然後里港、佛光山、大樹，再走高速公路下面回來，這是屬於他的私密行程。

▲陳其邁提到自己喜歡騎重機。（圖／翻攝陳其邁IG）

不過，外界關心，現任高雄果菜公司總經理李榮宗女兒，也是現任國民黨市議員李眉蓁可望成對手，會不會是位強敵？陳其邁則說：「國民黨到底是提誰，我也搞不太清楚，就等他們人選出來再說，因為前幾天說那個，然後又馬上換了另外一個，一日數變像跑馬燈跑來跑去，不知道是誰，就等國民黨提名以後再來評論。」

對於李眉蓁的印象，陳其邁說：「就大家認識，高雄大大小小我都大概都有一定的交情啦，我期待跟國民黨的候選人有君子之爭，大家就市政上能夠做一些討論、辯論，有一些火花也很好。」他也說：「選舉還有五十幾天，我們要把握時間，跟時間賽跑，所以我們最大的對手是時間，就是要趕快爭取大家的支持。我們就往前衝就對了，當你努力往前衝的時候，你只會看著目標往前，讓高雄更好就是我的目標。」

對於網友說此場是暖男對上正妹，陳其邁僅簡單回應：「謝謝啦、謝謝啦，等他們人選出來再評論。」