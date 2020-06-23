快訊／國民黨最快下午宣布徵召李眉蓁　「年輕議員都支持她」

▲高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨高雄補選徵召小組確定由親韓的高雄市第三選區（左營、楠梓）議員，黨內人士認為，李眉蓁具有基層服務經歷，除了父親動員力強之外，年輕議員都支持她，相對內部反彈聲最小，以及她在競選經費上獨立作戰能力高都是她的優勢。對此，文傳會主委王育敏證實，目前還在開會中，在程序定案後，秘書長李乾龍下午將在國民黨中央宣布。

對於黨中央將派李眉蓁參戰高雄，黨內人士表示，黨中央開始徵詢時，幾位年輕的高雄市議員就共同推薦李眉蓁，可說是議員之間整合度最高的人。

對於補選投票率不高的可能性，黨內人士表示，國民黨爭取勝選要達成的三件事就是，農、漁會系統、地方基本盤要催出來，游離的中間選民是最關鍵爭取對象，李眉蓁絕對有這樣的條件。

至於如何說服偏綠選民支持，則是當事人要非常努力跨過的門檻，特別是李眉蓁也沒有參選立委經歷，因此在部分國民黨人士眼中，這次「練兵」性質偏高。

黨內人士認為，李眉蓁與韓國瑜互動良好，年輕又了解高雄，形象清新、問政理性，被視為高雄藍營青壯派指標之一。

李眉蓁目前41歲，已是三連霸的左楠區議員，父親李榮宗曾是前高雄市議員，現任高雄果菜運銷公司總經理，與前高雄市長韓國瑜交情匪淺。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，2014年和2018年成功連任議員。

外傳江啟臣曾徵詢、勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒。

國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計本週三（24日）在高雄舉辦行動中常會時公布人選。