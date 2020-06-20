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連假快到單身男女好孤單　婚姻路遙遠該怎麼辦？

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▲連假快到單身男女好孤單。（圖／中壢美滿提供）

▲汪姿佑(左一)帶著適婚女孩到中壢區美滿服務中心找對象。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假又快到了，對許多未婚的男女而言，假期沒人相陪，陣陣孤獨感再上心頭，家人親友同感！一家美容連鎖店的李姓店長，日前帶著7份年紀由22歲到41歲的女員工資料，要求中壢區美滿服務中心主任徐乃義當「現代月老」，為她們找到合適對象！一名假日輪休的宅男，於網路遭認識異性騙了50萬元，遂轉向美滿求助介紹對象？

徐乃義指出，國內疫情緩解，交通部推出「安心旅遊國旅補助方案」，讓不少人計畫、期待旅遊；不過對從事警察、交通、服務業等輪休的人而言，超時工作、犧牲假日、責任制加班等成了常態，有婚姻的影響家庭，甚至婚姻不幸，但至少他們還有個家；而未婚男女雖因作息影響婚姻，多半也想找到合適對象！▲連假快到單身男女好孤單。（圖／中壢美滿提供）

▲教授蛋糕製作的汪姿佑(右)，創作古典造型蛋糕的女兒，去年在中壢美滿找到對象。（圖／中壢美滿提供）

美容連鎖店的李姓店長，帶著7份年紀由22歲到41歲的女員工資料表示，這7名女孩因認真工作，其他同事休假日，她們搶著上班，甚至輪到休假日，還主動報名進修專業課程，希望能精進技術，李姓店長擔心22歲的妹妹太認真而忽略婚姻，也會步入年過35上至41歲的「高齡產婦」，希望她們都能快快找到合適對象。

一名心急的媽媽也為目前在交通業上班的女兒找對象，女兒表示不希望將來的另一半要輪班；一名基層警察的媽媽，認為兒子的收入不怕找不到媳婦，但因為是菜鳥，假日輪班多，加上有人對警察認為有安全考慮，一直無法找到對象。

桃園「媽咪廚藝坊」開班教授蛋糕製作的汪姿佑老師說，女兒創作的古典造型蛋糕很受歡迎，原本忙於工作，沒時間交朋友，女兒去年參加中壢區美滿服務中心「個別一對一」，很快的找到對象，今年母親節及媽祖蛋糕製作，都而有人相陪，因此汪姿佑這次找來擔任美睫師、百貨櫃姐、賣場專櫃等女員工到美滿服務中心報名未婚聯誼，希望她們很快「終結單身」。

・隨手拍都是美照

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