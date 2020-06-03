　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

幼稚園開學只來了他1個！吃飯、午睡「2老師盯緊緊」　萌娃無奈抓頭網笑翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 幼稚園復課只有一個人來了 。（圖／翻攝自微信公眾號）

幼稚園復課只有一位小男孩來了 。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，上海幼稚園2日陸續開園，然而松江新浜鎮中心幼稚園大班，全班38個同學只有一位小男孩返校上課！在30坪的大教室裡，只有他一位學生和2位老師，熱鬧的開學日變成「二對一」陪同，讓他緊張的撓了撓頭。消息傳出後，網友紛紛笑稱，「隔著螢幕都感覺到了窒息」。

▲▼ 幼稚園復課只有一個人來了 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲因只有男孩一人來上課，整天下來備受2位老師關注。（圖／翻攝自微信公眾號）

綜合陸媒報導，6月2日上海幼兒託管機構陸續開園，然而松江新浜鎮中心幼稚園大班只有一位小男孩返校。在接下來的一天裡，他一個人上課、一個人吃飯、一個人睡午覺，老師則全程陪伴。從影片中可以看到，一位老師負責教學，另一位老師在後面盯著，這讓男孩緊張的撓了撓頭。

▲▼ 幼稚園復課只有一個人來了 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲玩耍的時候也有老師陪同 。（圖／翻攝自微信公眾號）

對此，該幼稚園老師表示，有的幼稚園班級裡甚至一個孩子都沒來，班裡一兩個孩子上課的情況其實比較普遍。」園方則表示，這僅是其中一個大班的情況，並非全校只有一個孩子上學。

報導稱，該園大一班5月22日進行第一次統計，班級回饋的返園人數是24人。按照通知要求需錯峰入園，簽訂《幼兒法定監護人健康安全責任書》，上傳「隨申碼」，然而隨著返園時間的臨近，家長們逐漸改變想法，到5月30日，最終確定返園的只剩2人，其中1人還推遲了返園時間。

▲▼ 幼稚園復課只有一個人來了 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲網友好奇男孩怎麼睡得著。（圖／翻攝自微信公眾號）

消息傳出後迅速登上微博熱搜，網友紛紛笑說這段經歷「簡直永生難忘」，「好笑又可愛」、「代入感太強，我都要窒息了」、「哈哈哈哈哈哈，估計小盆友很多問號」、「小朋友：為啥就我一人」、「 這一個小孩子也太可愛了吧哈哈哈」。

ET快訊
家樂福結帳！驚見前方客人是VIP　回家查門檻「年消費滿10萬
丈夫控買珠寶總額相當一棟豪宅！何如芸哽咽回應了
荔枝樁象天敵曝！移工瘋吃「捏頭去尾活吞」大讚：天然威而鋼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

少女懷孕7個月「孩子生父是爺爺」　淚揭：12歲就被盯上…親媽拒絕引產！

幼稚園開學只來了他1個！吃飯、午睡「2老師盯緊緊」　萌娃無奈抓頭網笑翻

深圳首例！孕婦抗疫後生子　男嬰自帶新冠抗體

18歲棉花糖妹「12CM異物」深入喉嚨　「嘔」一聲吞進肚...嚇爆急送醫！

台灣神秘客超旺「澳門賭場看到他害怕」　1個月後天堂掉地獄…慘輸近20億！

跳廣場舞爭地盤！　大媽凶狠打群架互扯衣服...1女破頭流血倒地

為了爭奪孩子贍養費！　人妻怒跳引擎蓋上...遭前夫開車頂行10公尺

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了

陸委會籲北京釋放李明哲　指蔡「八字箴言」是兩岸互動關鍵

每天玩手機！13歲少年右半身「僵屍般停頓」進ICU…醫歎：幸虧及時發現

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

少女懷孕7個月「孩子生父是爺爺」　淚揭：12歲就被盯上…親媽拒絕引產！

幼稚園開學只來了他1個！吃飯、午睡「2老師盯緊緊」　萌娃無奈抓頭網笑翻

深圳首例！孕婦抗疫後生子　男嬰自帶新冠抗體

18歲棉花糖妹「12CM異物」深入喉嚨　「嘔」一聲吞進肚...嚇爆急送醫！

台灣神秘客超旺「澳門賭場看到他害怕」　1個月後天堂掉地獄…慘輸近20億！

跳廣場舞爭地盤！　大媽凶狠打群架互扯衣服...1女破頭流血倒地

為了爭奪孩子贍養費！　人妻怒跳引擎蓋上...遭前夫開車頂行10公尺

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫：她做這種事，我不殺人就算好的了

陸委會籲北京釋放李明哲　指蔡「八字箴言」是兩岸互動關鍵

每天玩手機！13歲少年右半身「僵屍般停頓」進ICU…醫歎：幸虧及時發現

總統府建築曾在這天被炸毀！台北大空襲3小時「炸彈如雨下」

振興三倍券領取有訣竅！　經濟部：先預購最省時、若要現買現領「到郵局」

超貼心！丁噹揪五月天怪獸美聲翻唱　「再推1暖舉」寵外國粉　

霧峰林家後代投資慘賠　冒父兄開1.5億本票抵債！老爸怒告兒子

被爆華為透過大同拿台電標案　大同出面澄清並喊告求償

昌原SMTOWN內部曝光！周邊商店、公演場「還有飯店可住」

快訊／「規模6.8強震」半夜突襲智利北部！　暫無海嘯警報

崑大餐飲系穿金戴銀　全國咖啡拉花競技賽包辦前3名

玉山盃／罕見下勾林萬益差點完投勝　想學高橋禮變速球

扯！新北評鑑優等托嬰中心爆虐童　5天關鍵監視畫面遭刪除

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

大陸熱門新聞

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

13歲獨臂少年釣出「NBA王牌」按讚

高人氣網美被路人抓包！公開無P真面目

每天玩手機！13歲少年腦中風送醫

酒店浴室門炸開！OL雪背沒了

他忘關車窗！隔天後座多了赤裸女嬰　20歲媽痛哭說原因

3歲妹跌化糞池慘死！警一拿井蓋傻眼了

染疫「黑臉醫師」去世！一度好轉但心理有障礙

台灣客澳門輸掉20億！1個月前還贏到賭場害怕

國小生課間上廁所遇死劫…命喪車輪下

超前點播被判違法　愛奇藝說話了

「不想活了」女被家暴拍抖音求救　夫說話了

武漢「全城大篩檢」結果出爐了

付3萬聘金被退婚「3年沒碰對方」　打工男殺女友一家5口

更多熱門

相關新聞

武漢無症狀感染者首次見零　北京40萬學生今復課！

武漢無症狀感染者首次見零　北京40萬學生今復課！

新冠肺炎疫情在全球蔓延，目前全世界確診人數已超過615萬人，死亡36萬人。但在大陸疫情已逐漸控制下來，市民生活逐漸恢復正常，武漢5月31日當日無症狀感染者為零，這是公布資料以來的第一次。

初次約會不出錯的6個聊天話題

初次約會不出錯的6個聊天話題

5個特徵代表你過著「偽幸福」生活

5個特徵代表你過著「偽幸福」生活

必看！初次與幼師溝通的5大重點

必看！初次與幼師溝通的5大重點

夏日穿搭絕對要避開的4個尷尬地雷

夏日穿搭絕對要避開的4個尷尬地雷

關鍵字：

一個人復課開學日一個人上課幼稚園孤單尷尬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面