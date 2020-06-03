幼稚園開學只來了他1個！吃飯、午睡「2老師盯緊緊」　萌娃無奈抓頭網笑翻

▲幼稚園復課只有一位小男孩來了 。（圖／翻攝自微信公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，上海幼稚園2日陸續開園，然而松江新浜鎮中心幼稚園大班，全班38個同學只有一位小男孩返校上課！在30坪的大教室裡，只有他一位學生和2位老師，熱鬧的開學日變成「二對一」陪同，讓他緊張的撓了撓頭。消息傳出後，網友紛紛笑稱，「隔著螢幕都感覺到了窒息」。

▲因只有男孩一人來上課，整天下來備受2位老師關注。（圖／翻攝自微信公眾號）

綜合陸媒報導，6月2日上海幼兒託管機構陸續開園，然而松江新浜鎮中心幼稚園大班只有一位小男孩返校。在接下來的一天裡，他一個人上課、一個人吃飯、一個人睡午覺，老師則全程陪伴。從影片中可以看到，一位老師負責教學，另一位老師在後面盯著，這讓男孩緊張的撓了撓頭。

▲玩耍的時候也有老師陪同 。（圖／翻攝自微信公眾號）

對此，該幼稚園老師表示，有的幼稚園班級裡甚至一個孩子都沒來，班裡一兩個孩子上課的情況其實比較普遍。」園方則表示，這僅是其中一個大班的情況，並非全校只有一個孩子上學。

報導稱，該園大一班5月22日進行第一次統計，班級回饋的返園人數是24人。按照通知要求需錯峰入園，簽訂《幼兒法定監護人健康安全責任書》，上傳「隨申碼」，然而隨著返園時間的臨近，家長們逐漸改變想法，到5月30日，最終確定返園的只剩2人，其中1人還推遲了返園時間。

▲網友好奇男孩怎麼睡得著。（圖／翻攝自微信公眾號）

消息傳出後迅速登上微博熱搜，網友紛紛笑說這段經歷「簡直永生難忘」，「好笑又可愛」、「代入感太強，我都要窒息了」、「哈哈哈哈哈哈，估計小盆友很多問號」、「小朋友：為啥就我一人」、「 這一個小孩子也太可愛了吧哈哈哈」。