印度男結婚「新娘是木雕」！　90歲老父：兒子沒錢又笨，這樣很配

Prayagraj: A man was married to an effigy in Ghurpur as per his father's wish. Father of the bridegroom says, "I have 9 sons of which 8 were married. My 9th son has no property and is not intelligent, so I got him married to an effigy. (18.06.2020) pic.twitter.com/FiONuWdAQO — ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2020

記者吳孟臻／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）一名男子18日舉辦婚禮，離奇的是「新娘」居然是人形雕像。原來男子是為了完成90歲老父親莫翰（Shiv Mohan）的願望，才會進行這場特殊的典禮，雖然現場沒有真新娘，氣氛依然溫馨隆重。

根據當地媒體報導，事情發生在安拉阿巴德市（Prayagraj）。莫翰擁有9個兒子，其他8個都結婚了，他告訴《亞洲國際新聞社》（ANI），「最小那個兒子名下沒財產，也不夠聰明，所以我叫他跟木雕結婚」。

即使與一般婚禮不同，透過照片可看出，婚禮依然經過精心布置。「新娘」穿著紅色服裝，並用鮮花當作裝飾；現場也有牧師替新人證婚，該有的互換花環等印度傳統儀式通通沒遺漏。

據報導，莫翰希望在死前能看到全部的兒子結婚，親戚、牧師知道後想完成他的心願，才會獻計，說服他沒有真人新娘也沒關係、跟木雕結婚其實不罕見。

據了解，在印度有與樹木結婚的象徵性婚禮。瑪尼克女孩（Manglik）在舉辦真正的婚禮前，必須先和菩提樹或是狗結婚，藉此擺脫剋夫的厄運。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～