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有人想娶富家女有人喜愛小資女　中壢美滿中心：交友聯誼要務實

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▲有人想娶富家女，有人喜愛小資女。（圖／美滿中心提供）　

▲疫情降溫，不少未婚或失婚男女開始積極尋找另一半。（圖／照片與新聞人物無關／美滿中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著疫情降溫、取消社交距離後，不少未婚或失婚男女開始積極尋找另一半。桃園中壢美滿服務中心說，近日有名雇有近百員工的中型企業男，竟因「疫災」希望找名富家女解決經濟困境；另名年輕醫師及收入超過百萬的優質男，則想找純樸、沒心眼的孝順女生，未婚男找對象標準不一，卻凸顯「愛情放一邊、務實擺中間」的婚姻觀。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義6日指出，原本雇有近百員工的中型企業男，因為「疫災」受傷累累，朋友要他危機入市，投資股市開始還小賺，夢想可以「一夕致富」，但股市起起落落，向錢莊借錢希望翻本，反而負債連連，他認為只有「以身相許」，找到富家女或富婆對象，投資他的公司，以解決經濟困境。▲有人想娶富家女，有人喜愛小資女。（圖／美滿中心提供）　

▲疫情降溫，不少未婚或失婚男女開始積極尋找另一半。（圖／照片與新聞人物無關／美滿中心提供）

一名經常被親友「好意」安排相親的年輕醫師告訴徐乃義，名門閨秀高學歷，卻也眼光高，自信、主導性強又主觀，如過女方是客家籍刻苦女孩，有基本的學經歷，能知所進退、持家、外表中上、聊得來就好。

留美碩士，目前在科技園區上班，收入近兩百萬的優質男則認為，念書、工作都是父母決定，婚姻也是父母安排娶「門當戶對」，認為有被「擺佈」的感覺，因而要求徐乃義安排中南部家庭務農純樸女生，工作上班外，夫妻回家一起做家事，教養孩子，因為平凡才是幸福。

徐乃義認為，唯有努力工作才是解決問題的正途，還債沒有旁門歪道，婚姻更涉及夫妻間觀念、思想、興趣、價值觀等交往，其實「門當戶對」不是罪過，若對「村姑」過度幻想，也不完全是正確想法，未婚或失婚男女，找到學經歷相當的異性，雙方經過一段時間的坦誠溝通，甚至婚前婚姻諮商，都是婚姻美滿，避免婚姻失誤的必要過程。

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