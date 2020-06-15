日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

▲國民黨團召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團召開記者會，就石垣市議會提案將釣魚台改名引發主權爭議，呼籲總統蔡英文出海登島宣示主權。外交部15日則揭露此一爭議的關鍵因素，在於大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域，並驅離日本漁船引發當地民眾反彈，才舊案重提。

針對日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚台列嶼地籍名稱一事，外交部重申我國對釣魚台列嶼的主權不會有任何改變；同時駐那霸辦事處也已二度電話向石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及台日友好關係，請該市務必審慎自制。

對於此一爭議的關鍵因素，外交部指出，中山義隆向我方指出，石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船，去年約30起，今年初至今已達10起，引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

熟悉國際事務人士表示，5月14日到7月31日對岸正在進行軍演，不少科目都與奪島、反介入有關，分析家認為，這些動作不僅瞄準台灣，同時也針對釣魚台列島、南海諸島，而在這個高度敏感時機，對岸海警船連日騷擾釣魚台水域，進而導致石原市議會反彈改名。

至於國民黨立院黨團上午召開的記者會，本來要由黨主席江啟臣親自主持，但上午突然取消，據稱是赴美國在台協會開會。熟悉國際事務人士表示，江啟臣不譴責對岸的單邊行為，呼籲各方克制，把責任推給蔡英文，要總統去登島，不知道是當了主席就把國際政治學問還給學校，還是有什麼難言之隱。

▼過去政府曾派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權。（圖／翻攝自臉書）



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