蔡英文提名黃健庭　 6年前民進黨才轟他「貪污，不換嗎？」

▲民進黨2014年曾發文批國民黨不撤換黃健庭參選台東縣長。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前台東縣長黃健庭受總統蔡英文提名，預計出任監察院副院長，但黃健庭曾因貪汙遭起訴的背景，引發藍綠爭論。前立委黃國昌19日詢問網友意見，結果有84％的人認為這是墮落決定。另外，也有網友發現民進黨在6年前也曾經在臉書批黃健庭涉嫌貪汙，但國民黨當時竟未撤換黃健庭，還讓他參選台東縣長。

蔡英文第6屆監委名單以超越黨派為思考，涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量，但其中黃健庭將任監察院副院長消息一出，立刻引起討論。

民進黨立委林淑芬18日晚間率先起抵黃健庭曾因貪汙被判刑，不過後來更審無罪，接著又協助逃漏稅被判刑，甚至為了護航財團和美麗灣飯店，不僅踐踏原住民和海岸環境，還踐踏法律罔顧程序，最後被最高行政法院判決證明行政違法。林淑芬直批，王健庭有資格當副監察院長去監察所有的公務體系嗎？

黃國昌則在臉書詢問網友針對總統提名黃健庭為監察院副院長的意見。在截稿前，有16％的人認為是「傑出的一手，他一定知道如何查弊」，但更有84％的人覺得是「墮落的決定，讓反貪腐成為笑話」。

對於黃健庭有國民黨及貪汙的背景，民進黨的立場為何？有網友就翻出民進黨臉書曾在2014年7月10日時，以「為貪汙案換掉黃景泰，那徐耀昌、黃健庭不換嗎？」為題發文，痛罵2014苗栗縣長候選人徐耀昌、台東縣長候選人黃健庭都因貪汙遭起訴，但國民黨僅撤換基隆市長候選人黃景泰，讓其他兩人安穩參選。

根據民進黨當時在臉書上發布的圖表內容，黃健庭擔任立委期間，涉嫌向藥商收取回扣，於2008年遭台中地檢署依貪汙罪起訴求刑10年，但迄今卻尚未一審。

▼點圖放大（圖／翻攝民進黨臉書）