國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察

▲國民黨團召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

針對石垣市議會提案將釣魚台改名引發主權爭議。立法院國民黨團15日呼籲，總統蔡英文應出海登島宣示主權，並召回駐日代表謝長廷，說明交涉過程，立法院臨時會則將要求謝長廷向國會報告。內政委員會召委、立委陳玉珍表示，若蔡英文不敢站出來宣示主權，不排除將安排「登島」考察。

日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，預定22日表決，引發主權爭議。宜蘭縣議會11日搶先石垣市，通過建請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權，縣府表示將研議辦理。

立法院國民黨團15日召開記者會，重申釣魚台是中華民國領土，主權寸土不讓。書記長蔣萬安痛批，民進黨政府從蔡英文、蘇貞昌、游錫堃到謝長廷，都只口頭說釣魚台是我們的，沒有具體行動捍衛主權，「難道民進黨面對主權被侵犯，連抗議都不敢講，對日本卑躬屈膝，懦弱無能到這個地步，果然是不敢得罪外交部長吳釗燮口中的大哥哥。」

蔣萬安表示，2012年日本打算將釣魚台國有化，前總統馬英九強硬回擊，派海巡署船艦護漁，並達成台日漁業協議，當時民進黨立委陳其邁卻說「假如總統要保護釣魚台，就要到釣魚台辦釣魚比賽」，潘孟安曾批評「這樣的政府還有什麼功能存在」，陳亭妃則要求政府召開國際記者會表達釣魚台是台灣的，然而，民進黨立委這次全部噤聲，跨時空狠狠打臉蔡英文政府，「雙標黨的嘴臉令人作嘔。」

內政委員會召委陳玉珍則要求，蔡英文應呼應國民黨，率朝野政黨領袖共同登上釣魚島，如果蔡英文沒有回應，懦弱不敢站出來宣示主權，「不排除在6/20當週舉辦考察行程，一起登上釣魚台宣示主權。」

國民黨團提出六點要求，一，請蔡英文及各政黨領袖與宜蘭漁民出海登島宣示主權；二，蔡英文立刻召見日本駐台代表表達嚴正抗議；三，即刻召回駐日代表謝長廷，說明交涉過程，立法院臨時會也會要求謝長廷向國會報告；四，即刻派遣海巡署船艦在釣魚台海域保護漁民；五，重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益；六，立法院臨時會將要求朝野發表共同聲明，捍衛釣魚台是屬於中華民國領土。

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