被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變

▲立委蔣萬安、行政院副院長陳其邁。（合成圖／記者李毓康 林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，引發主權之爭。行政院副院長陳其邁2012年曾要求馬政府「到釣魚台舉辦釣魚比賽」，國民黨書記長蔣萬安要求陳其邁落實，「我會第一個報名，但我嗆你不敢！」對此，陳其邁不願多作回應，僅強調捍衛主權的決心不變，也希望立院、政院立場一致較好。

陳其邁15日上午參訪「台灣人工智慧實驗室」。對於被蔣萬安嗆不敢辦釣魚台釣魚大賽，陳其邁受訪時回應，捍衛台灣主權的決心，沒有任何改變，包括保護漁民都是每天在做的工作。

至於怎麼做，陳其邁指出，不管是透過外交協商，也必須透過實質護漁、保護主權的實際作為，不用在任何事項做不必要的評論，看是要一次對外，或是在整個工作上，立法院或行政院，大家一致立場是比較好的方式。

對於是否要登上釣魚台宣示主權，陳其邁強調，平常不管是護漁，或國防、外交協商，就是在展現捍衛主權的決心與作法。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】