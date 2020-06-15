蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」

▲國民黨團召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，引發主權爭議。國民黨團15日要求總統蔡英文登島宣示主權，針對行政院副院長陳其邁2012年曾要求馬政府「到釣魚台舉辦釣魚比賽」，書記長蔣萬安也正式要求陳其邁落實自己當時的主張，儘速舉辦釣魚台釣魚大賽，「我會第一個報名，但我嗆你不敢！」

日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，預定22日表決，引發主權爭議。宜蘭縣議會11日搶先石垣市，通過建請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權，縣府表示將研議辦理。

立法院國民黨團15日召開記者會，呼籲蔡英文出海登島宣示主權，召回駐日代表謝長廷，說明交涉過程，立法院臨時會也會要求謝長廷向國會報告。

蔣萬安指出，2012年日本打算將釣魚台國有化，前總統馬英九強硬回擊，派海巡署船艦護漁，並達成台日漁業協議，當時民進黨立委陳其邁卻說「假如總統要保護釣魚台，就要到釣魚台辦釣魚比賽」，陳亭妃則要求政府召開國際記者會表達釣魚台是台灣的，然而，民進黨立委這次全部噤聲，跨時空狠狠打臉蔡英文政府，「雙標黨的嘴臉令人作嘔。」

蔣萬安痛批，民進黨政府從蔡英文、蘇貞昌、游錫堃到謝長廷，只口頭說釣魚台是我們的，沒有具體行動捍衛主權，「難道民進黨面對主權被侵犯，連抗議都不敢講，對日本卑躬屈膝，懦弱無能到這個地步，果然是不敢得罪外交部長吳釗燮口中的大哥哥。」

蔣萬安更嗆聲陳其邁，「請陳其邁副院長落實自己當時的主張，儘速舉辦釣魚台釣魚大賽，我會第一個報名，但我嗆你不敢！」

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