林昶佐：黃健庭曾反對同婚、護航財團　看不出監察院副院長高度

▲前台東縣長黃健庭。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日下午將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，副院長則傳出將由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任。對此，無黨籍立委林昶佐表示，黃健庭過去曾反對婚姻平權，在美麗灣開發案更是一路護航財團，實在看不出來具備擔任監察院副院長的高度。

總統府下午3時將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由陳菊將出任監察院長兼人權委員會主任委員，7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

監察院副院長則傳出將由國民黨籍的黃健庭出任，知情人士表示，黃健庭的出線原因應是在於他卓越的地方治理成績，以及政治上的多元代表性，同時也是連續好幾屆五顆星縣長。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，林昶佐表示，對於這個消息，自己與許多朋友一樣感到不解。

林昶佐指出，2019年底立法院通過《監察院國家人權委員會組織法》後，監察院接著將擔負如其他民主國家「國家人權委員會」的功能，必須奠定促進及保障人權的基礎條件，確保社會公平正義之實現，以符合國際人權標準建立普世人權的價值及規範。



林昶佐說，雖然據傳黃健庭並未直接兼任國家人權委員會委員，但副院長人選對於監察院未來的發展有重要的意義。



林昶佐批評，黃健庭過去針對婚姻平權曾說，「傳統家庭制度、價值、觀念將被拆解，未來會導致家庭徹底崩潰、瓦解」；在美麗灣開發案的立場，更是無視原住民族傳統活動領域，還規避環評、程序正義，一路護航財團，最後被法院撤銷開發案，實在看不出來黃健庭具備擔任監察院副院長的高度。

此外，民進黨立委林淑芬19日則是先是在臉書上表示「變成笑話了」，隨後又修改貼文為「或許這招是故意要以毒攻毒」，最後又改為「呵呵～或許這招是故意要以毒攻毒。被彈劾過所以知道如何彈劾別人？」，評論也頗耐人尋味。

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