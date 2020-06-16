「釣魚台是中華民國領土主權」　蔡英文酸釣魚比賽：藍委常把歷史錯置

▲總統蔡英文、交通部長林佳龍參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

釣魚台主權爭議持續延燒！總統蔡英文16日接受媒體訪問時表示，「我們的立場很清楚，釣魚台是中華民國領土主權」，而面對中國的施壓，蔡英文也強調，「維護國家主權，我們責無旁貸。」

蔡英文與行政院長蘇貞昌16日走訪九份。針對日本擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」等主權爭議問題，蔡英文表示，「釣魚台是中華民國領土主權」，與其他有領土爭議國家共同開發，中央政府會視情勢審慎處理，堅持主權立場、維護主權，也會注意到區域和平穩定維持。

另外，國民黨立法院黨團15日要求蔡英文登島宣示主權，書記長蔣萬安更要求陳其邁落實2012年的主張，盡快在釣魚台舉辦一場釣魚大賽。對此，蔡英文無奈表示，國民黨立委常常把不同歷史時空發生的事錯置。

黨政人士補充說明，今天的國際情勢，以及事件的原因與影響，都與馬政府當時不同，這也是為何蔡英文會說國民黨立委的嗆聲是時空錯置。

對於本次釣魚台爭議，若面對中國施壓，台灣是否會拿出同等的態度回應？蔡英文說，確實是如此，維護國家主權尊嚴，「我們要挑起責任，其他政黨全體人員一起幫忙，國家主權維護上，大家一起來做。」

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）

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