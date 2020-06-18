網力拱選高雄市長復興國民黨　趙少康回嗆「我不稀罕」…驚爆「密談往事」

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨已確定派出陳其邁投入高雄市長補選，然而國民黨仍在尋覓中。對此，資深媒體人趙少康日前曾怒批「國民黨裡面有一堆窩囊廢」，網友則力拱趙少康參選高雄市長或黨主席復興國民黨，趙少康則不屑的說「我根本不稀罕當國民黨的官」。

趙少康在日前播出的網路節目《鄉民來衝康》提到，國民黨一定要派人出來選高雄市長，不能因為怕候選人受傷、怕政黨受傷，「千刀萬剮也要往前衝」，選舉不要怕輸，且雖然2022可能當不了高雄市長，「但是有沒有可能選上立委呢？」

在補選人選的提名，趙少康分析，可以選擇不分區立委，不然就是在地的議員，要不就是專家學者，「就地取材就是了，不要怕受傷，越想保護，他將來還會受傷。」

此外，針對網友力拱參選黨主席，復興國民黨，趙少康回應，「我不是國民黨黨員，我沒有當過國民黨中央委員」，所以沒有資格參選。

趙少康也揭露過去籌組新黨時的秘辛，時任國民黨副秘書長的徐立德和饒穎奇約他在飯店密談，要讓他當立法院黨團書記長，讓他開中央委員的名單，不過談判破裂，被他一口回絕，「國民黨被李登輝搞成這樣，你還要我當國民黨的官，我才不稀罕勒。」

趙少康憤慨表示，「我根本不稀罕當國民的官，沒當過國民黨中央委員，就沒資格選黨主席，很不合理，但他就是這樣規定。」

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