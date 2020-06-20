謝國樑籲藍中常委「跳下來選舉」：不調整只會跟民意越來越遠

▲國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨改革委員會於19日召開會議，各組提出建言，在組織改格組部分，明訂中常委連選得連任一屆（4任），連屆期最長為8年，杜絕「萬年中常委」的汙名。國民黨前立委謝國樑20日於臉書提出另一種改革方式，呼籲中常委接受民意檢驗，直接跳下來選舉。

謝國樑表示，國民黨之所以急需改革中常委選舉制度，就是因為有這些與民意脫節的中常委們。為什麼？為什麼中常委一定要改成黨員直選，而不能只讓1200個黨代表來選出？因為這些國民黨中常委，在選舉中只需要爭取這些黨代表的支持，根本不需要在乎民意的看法就可以當選中常委，也不需要在意社會大眾的觀點就可以繼續連任，所以久而久之，就形成了與民意遙遠的距離。

謝國樑指出，九二共識，遭中共片面增加了「一國兩制」的標籤後，就已經不再是台灣民眾過去所認同的九二共識了，這次的選舉結果，也十分淸楚證明了民意的態度，如果國民黨不適時的做出調整，未來只會跟民意越來越遠。

「所有的論述最好的檢驗方式就是選舉」，謝國樑說，「如果你覺得現在國民黨的兩岸論述是最爛的，那請你拿著你的論述跳下來選舉」，接受民意的檢驗，看看民眾是否接受，如果不敢接受公職的選舉挑戰，那麼請支持他的中常委黨員直選觀點，接受每一名黨員的直接檢驗。這樣才能落實國民黨貼近民意的目標。