藍綠炸鍋！黃健庭取消記者會　改以影片傳達心聲

▲總統府記者會取消後，黃健庭出面回應。（資／記者屠惠剛攝）



記者羅婉庭、徐政璿／台北報導

台東縣前縣長黃健庭被總統蔡英文提名為監察院副院長，為政壇投下震撼彈，不僅藍營痛批，連綠營內部也炸鍋，使總統府臨時取消記者會。黃健庭19日下午出面說明，原本預計20日下午3時再度出面說明，卻臨時取消記者會，將改用影片的方式傳達心聲。

監察院政府院長、監委提名案引爆政壇，讓黃健庭過去爭議被擺上檯面討論，立刻演變成藍、綠、時力3黨圍攻，但黃健庭毅然決然接受提名，國民黨先行停權處分，蔡英文眼看民進黨內的反對聲浪也即將炸鍋，不得不暫緩提名。

藍營方面，黃健庭在決定接受提名前，未通知國民黨中央，僅在總統府宣布前一天突襲式告知黨主席江啟臣，但黨內仍不放棄機會，祭出最輕的停權處分，盼他回心轉意，但黃下午卻稱得不到國民黨祝福就退出提名案，將火球丟回藍營，此舉讓黨內十分憤慨。

國民黨也不再給面子，火速表示黃健庭未在事前告知、徵詢黨部，個人就先接受提名，這是個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。

國民黨重申，監察院本來應該超越黨派，黃健庭以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃健庭是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，他應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

綠營方面，民進黨立委也群起反對，指出只有「荒謬」兩字可以形容，這職務不是只有民進黨可以當，但讓弊案纏身的人擔任的話，將成為台灣政壇的一則大笑話。

民進黨立委王美惠表示，監察院副院長不是只有民進黨的人能夠擔任，但仍要秉持選賢與能，並符合社會期待，社會上一定有更多卓越人才可以尋求，大可不必提名一位爭議人士。

民進黨副秘書長林飛帆也在臉書發文表示，昨晚傳出，監察院副院長人選可能由黃健庭出線，如果這個消息屬實，「我不贊成，也希望高層再三思」。

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