高艙等旅客占比增加　長榮航空：今年平均票價差異不大

疫後旅遊熱度未減，機票價格居高不下，長榮航空總經理孫嘉明今與媒體茶敘表示，今年航空市場競爭劇烈，經濟艙會隨著季節性旅遊調整，但高端旅客占比還是很高，預估平均票價差異不大。

孫嘉明表示，今年各航空陸續交機、擴增航網，競爭一定比較劇烈，目前高端旅客占比還是很高，商務艙及豪經艙票價預估不會掉，經濟艙還是跟季節性旅遊有關，會做一些調整。

他指出，目前歐美、澳洲高艙等旅客的比例都很高，日本東京及大阪等大城市的高艙等也很強，需求都不錯。隨著高艙等比例越來越高，預估今年平均票價差異不大。



孫嘉明今也宣布，7月將開闢桃園-華盛頓航線，除了新航點外，義大利航權也有突破，預計今年1月16日將米蘭從原先的每周4班增加為每天1班；青森過去因安檢人力問題無法增班，預計過年前可以解決，3月29日起將從目前每周3班增加到每周5至7班。

在日韓方面，孫嘉明也說，釜山航點去年開航後，目前搭乘率都超過9成，需求一直都在，預計農曆春節後，2月23日至3月28日會增為每周10班，峴港因農曆年需求，3月8日前每周增加至12班，愛媛松山3月17日到4月12日從每周3班增至5班，福岡3月28日前從每周14班增為16班，仁川也在4月12日前從14班增為18班。

在北歐航點部分，他表示，北歐也是國人近年愛去的地點，一直都有在考慮，像是西班牙等。另外像是赫爾辛基及印度也都有在考慮中。

孫嘉明指出，長榮航空去年營收2203.33億元，比前一年略少0.31%，去年有一些風風雨雨，包括4月關稅戰影響到後續的電商，加上美國對簽證及移民不友善政策、7月日本末日預言影響旅遊市場，比較辛苦的是第3季，第4季就恢復正常，12月的營收比預估好，全年營收僅次於2024年。