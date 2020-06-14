27歲非裔車上睡覺遭舉報…警開槍射死他　亞特蘭大警察局長下台

▲美喬治亞州亞特蘭大警察局長希爾茲斯辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大警察局長希爾茲斯（Erika Shields）13日遞出辭呈，此舉不到24小時以前，她底下一名員警開槍射中27歲的非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）。布魯克斯原本只是在車上睡覺，與警方發生衝突後遭到開槍，送往醫院時已經死亡。

CNN報導，根據喬治亞州調查局（GBI）說法，布魯克斯12日晚間在亞特蘭大東南部一家溫娣漢堡（Wendy's）的停車場被開槍射中，此前他與警方扭打，逃走過程拿走其中一名員警的電擊槍。他過世後，亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）要求應革職當時開槍的警察。

▲民眾擺放鮮花哀悼布魯克斯。（圖／達志影像／美聯社）

GBI說明，警方於晚間10時33分接獲通報，有人稱一名男子在餐廳得來速車道的一台車輛上睡覺，導致其他顧客必須繞道而行。警察到場後執行酒測，布魯克斯沒有通過，他拒絕被逮捕，接著與警方發生衝突。

有目擊者則告訴CNN，警方來到現場時，布魯克斯的車停在一處停車位，「警方試圖逮捕他，雙方開始爭執，之後布魯克斯拿走電擊槍並逃跑。」CNN獲得的影片可見，布魯克斯逃走的過程中，一名警察試圖用電擊槍對付他，一陣混亂後，接著能聽見三聲槍響。

Rayshard Brooks was sleeping in his car. Atlanta police woke him up to arrest him and then shot him in his back when he ran. pic.twitter.com/BKYPYqwMFq — Everything Georgia (@GAFollowers) June 13, 2020

溫娣漢堡的監視器畫面並未錄到雙方產生衝突，只可見布魯克斯從警車旁邊跑開。據了解，布魯克斯似乎拿著電擊槍指向警方；GBI局長雷諾茲（Vic Reynolds）13日表示，就在那時，警方拿出武器，在停車場對著布魯克斯開槍，接著對方倒下。

根據GBI聲明，布魯克斯被送往醫院後死亡，另外一名受傷的警察則在接受治療後已出院。時值非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死在全美掀起示威，如今又有布魯克斯事件發生，當地民眾也上街抗議，要求當局採取行動。

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV — Matt Johnson (@MattWSB) June 13, 2020

另據BBC報導，事件引發輿論後，波托斯表示，希爾茲斯於13日遞出辭呈。波托斯補充，希爾茲斯自2016年12月擔任警察局長，在亞特蘭大警局任職20多年，她將繼續以另一個職位發展職涯。

波托斯提到，希爾茲斯希望亞特蘭大能夠成為改革的典範，為了讓城市變得更好，重建民眾的信任，她便立刻遞出辭呈。波托斯也呼籲，開除布魯克斯事件中的涉事員警。

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