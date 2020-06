27歲非裔車上睡覺遭舉報…警開槍射死他　亞特蘭大警察局長下台

▲美喬治亞州亞特蘭大警察局長希爾茲斯辭職。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大警察局長希爾茲斯(Erika Shields)13日遞出辭呈,此舉不到24小時以前,她底下一名員警開槍射中27歲的非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)。布魯克斯原本只是在車上睡覺,與警方發生衝突後遭到開槍,送往醫院時已經死亡。

CNN報導,根據喬治亞州調查局(GBI)說法,布魯克斯12日晚間在亞特蘭大東南部一家溫娣漢堡(Wendy's)的停車場被開槍射中,此前他與警方扭打,逃走過程拿走其中一名員警的電擊槍。他過世後,亞特蘭大市長波托斯(Keisha Lance Bottoms)要求應革職當時開槍的警察。

▲民眾擺放鮮花哀悼布魯克斯。(圖/達志影像/美聯社)

GBI說明,警方於晚間10時33分接獲通報,有人稱一名男子在餐廳得來速車道的一台車輛上睡覺,導致其他顧客必須繞道而行。警察到場後執行酒測,布魯克斯沒有通過,他拒絕被逮捕,接著與警方發生衝突。

有目擊者則告訴CNN,警方來到現場時,布魯克斯的車停在一處停車位,「警方試圖逮捕他,雙方開始爭執,之後布魯克斯拿走電擊槍並逃跑。」CNN獲得的影片可見,布魯克斯逃走的過程中,一名警察試圖用電擊槍對付他,一陣混亂後,接著能聽見三聲槍響。

Rayshard Brooks was sleeping in his car. Atlanta police woke him up to arrest him and then shot him in his back when he ran. pic.twitter.com/BKYPYqwMFq

溫娣漢堡的監視器畫面並未錄到雙方產生衝突,只可見布魯克斯從警車旁邊跑開。據了解,布魯克斯似乎拿著電擊槍指向警方;GBI局長雷諾茲(Vic Reynolds)13日表示,就在那時,警方拿出武器,在停車場對著布魯克斯開槍,接著對方倒下。

根據GBI聲明,布魯克斯被送往醫院後死亡,另外一名受傷的警察則在接受治療後已出院。時值非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死在全美掀起示威,如今又有布魯克斯事件發生,當地民眾也上街抗議,要求當局採取行動。

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV