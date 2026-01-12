批賴清德百萬社宅計畫跳票　國民黨團：劉世芳下台負責

▲國民黨團12日舉辦「社宅越蓋越少 照顧弱勢攏係假！」記者會，牛煦庭（左起）、羅智強、首席副書記長林沛祥出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

在前總統蔡英文「住宅三箭」基礎上，總統賴清德上任後拋出「百萬租屋家庭支持計畫」，含前朝在內共興建25萬戶社會住宅，但內政部長劉世芳日前表示，興建社宅速度緩慢、土地不夠，因此會愈蓋愈少，估只能再蓋3萬至4萬戶，不過維持服務百萬戶租屋家庭計畫目標不變。對此，國民黨立法院黨團今（12日）表示，賴清德競選時的承諾全部跳票，民進黨現在窮到只剩下一個「騙」在執政，要求內政部長和國土署長下台負責。

國民黨立法院黨團12日上午舉辦「社宅越蓋越少 照顧弱勢攏係假！」記者會，黨團副書記長許宇甄指出，賴清德總統「百萬社宅」競選承諾，其中有25萬戶是社宅、25萬戶是包租代管、50萬戶是租屋補貼；25萬戶當中，有12萬戶是蔡英文任內規劃，賴任內則規劃13萬戶，但到了2025年底止，全國社宅完工僅有4萬1978戶、興建中5萬9421戶、已決標待開工2萬1281戶，又根據內政部推估，12萬戶要2032年才能夠全數完成，而賴清德承諾的13萬戶，幾乎不可能達成。

黨團書記長羅智強質疑，空屋太多、國有地有限，是今天才發生？民進黨政府說話不算話，跳票後還找一大堆奇怪理由，最後上下窮到只剩下「騙」。藍委牛煦庭也表示，很遺憾賴清德的新春禮物，是13萬戶社會住宅新建計畫喊停，難道空屋跟土地問題不該是執政10年的民進黨早該解決的問題嗎？民進黨政府雙手一攤說「不蓋了」，這不是跳票，什麼才是跳票？

國民黨團提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。