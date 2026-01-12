快訊／萬里工人進涵洞施工命危！老闆下去救人也昏厥　雙雙送醫

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市萬里區今(12日)發生一起工安意外！44歲鍾姓維修工人在涵管內進行排水加固工程，下午出現身體不適，53歲周姓老闆連忙下去救援，卻也出現昏厥狀況，同仁見狀立刻報警。惟救護人員到場時鍾男已無呼吸心跳，送往台大醫院金山分院搶救中，周男則意識不清，送往基隆長庚醫院搶救。據了解，2人疑似皆吸入大量硫化氫造成昏厥，詳細原因仍有待釐清。

▲萬里1名工人下涵洞施工失去呼吸心跳，老闆為救人也昏厥，雙雙送醫搶救中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



同事楊姓男子表示，今天3人在進行涵管排水的加固工程，從上午9點開始進行，期間他與鍾男輪流進行，但下午1點多輪到鍾男進去時，他看到人突然慢慢蹲下來，疑似昏倒，連忙叫來在車上的周姓老闆，2人試圖要把他拉出來，但老闆剛進去沒多久，也逐漸沒力氣癱倒在內，因此趕快報警求救。

新北市消防局第六救災救護大隊隊長羅億田指出，下午1點半左右接獲報案，指2名工人施工中昏倒，抵達現場時發現2人倒在1公尺深的涵洞內，緊急將人救出時鍾男已無呼吸心跳，周男則是意識不清，分別送往台大金山分院、基隆長庚醫院救治。據了解，2人因吸入大量硫化氫而造成昏厥，所幸鍾男經送醫搶救後已恢復呼吸心跳。