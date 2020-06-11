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懲罰出爐！比利時王子違防疫令「非法開趴狂歡」後確診…還在隔離中

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▲比利時王室2012年合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時王室2012年合影，約阿希姆王子（第三排右二）也在其中。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

比利時的28歲約阿希姆王子（Prince Joachim）於5月24日飛往西班牙，沒有遵守入境隔離檢疫14天的規定，2天後與女友一起參加派對狂歡，事後確診感染新冠肺炎。當地官員10日宣布，約阿希姆王子因違反隔離規定，將被罰款1萬400元歐元（大約新台幣34.9萬元），且目前仍在西國隔離中。

綜合BBC、《路透社》報導，西班牙安達盧西亞（Andalusia）的官員於10日表示，約阿希姆王子未能遵守入境隔離檢疫14天規定，因此遭到罰款1萬400元歐元。他指出，如果在15天期限內繳清，此金額將會減半，並透露王子現在正在西國隔離。

約阿希姆王子是國王菲利普（King Philippe）的外甥，也是王位的第10順位繼承人。他5月24日飛往西班牙安達盧西亞，卻沒有隔離，26日搭火車到南部城市哥多華（Cordoba），與女友薩格雷拉茲（Victoria Ortiz Martinez-Sagrera）參加私人派對，27日出現症狀，28日接受檢測，29日確診。

約阿希姆王子先前已發布聲明表示，「我對於我的行為深感抱歉」，並稱將會「接受後果」。據悉，目前仍無法確定他是在派對上，或者更早的時間點染疫，但西班牙相關單位正在調查細節。

西班牙《國家報》（El Pais）報導，這一場派對有27人參加，這也違反了哥多華的防疫封鎖令，也就是最多僅能有15人參加集會的規定。但是，一名親近比利時王室的消息人士10日透露，王子當時是分別參加2場聚會，一場12人，另一場15人。


►比利時王子帶女友狂歡後染疫！27人「非法開趴」全慘了　全球確診破600萬

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