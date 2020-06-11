川普宣布「19日重啟造勢活動」！時間地點曝光…卻引拜登團隊砲轟

▲川普宣布19日重啟競選造勢活動。圖為他3月2日在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普因處理防疫工作、「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威不力，支持率下跌。他10日宣布，預計19日重啟全國競選造勢活動，第一站就是奧克拉荷馬州的塔爾薩（Tulsa）。但是，由於該地曾發生嚴重種族衝突，6月19日又是紀念最後一批非裔美國人解放的「六月節」（Juneteenth），此舉被拜登競選團隊抨擊是「種族主義」。

綜合《路透社》、《政客》報導，川普10日在白宮宣布，競選造勢活動很快就要重新開跑，預計19日抵達第一站，也就是奧克拉荷馬州的塔爾薩，接下來可能地點包括佛羅里達州、德州與亞利桑那州。據悉，他11日也將飛往德州達拉斯，是疫情爆發以來首度親自出席募款活動。

▲川普宣布時隔3個月重啟競選造勢活動，預計第一站到奧克拉荷馬州。（圖／達志影像／美聯社）



美國經歷新冠肺炎疫情和「佛洛伊德之死」示威，但川普對於兩場危機的應對方式屢遭批評，造成支持度下降。他上一次造勢是在北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte），之後因疫情中斷3個月，如今終於得以重新開跑。

▲民主黨2020總統大選候選人拜登（Joe Biden）疫情期間鮮少活動。（圖／路透）



與此同時，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）疫情期間大多居於德拉威爾（Delaware）的家中，陣亡將士紀念日（Memorial Day）之後才提高公開露面次數，並於8日前往休士頓拜訪佛洛伊德家屬。根據政治新聞與民調網站「真清晰政治」（RealClear Politics），拜登目前在全國民調中大幅領先8%左右。

美國的6月19日是「六月節」，又被稱為「解放日」，紀念南方邦聯1865年解放最後一批非裔美國人。此外，塔爾薩於1921年曾發生白人攻擊黑人社區的「塔爾薩種族騷亂」（Tulsa Race Massacre）。因此，拜登競選團隊發言人馬歇爾（Kamau Marshall）譴責川普選擇造勢的時間地點簡直是「種族主義」。

川普原定8月在北卡羅來納州的共和黨全國代表大會上，正式接受提名參選總統，並發表演說，但遭該地州長、民主黨籍庫柏（Roy Cooper）以疫情期間限制人數、保持社交距離為由拒絕。他形容庫柏「有點落後」，「不幸的是，我們可能別無選擇，但必須將共和黨全國代表大會移到其他地方。（我們）很快就會宣布」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。