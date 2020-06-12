影／高雄市長8月15日補選　6月20日受理候選人登記申請

記者袁茵／台北報導

前高雄市長韓國瑜12日起被解職，中選會12日下午張貼罷免結果公告，同時公布補選投票日期為2020年8月15日上午8時至下午4時，將於6月20日至24日開放候選人登記，7月31日至8月14日間舉辦公辦政見發表會。





▲中選會張貼韓國瑜罷免通過及補選公告。（圖／記者林敬旻攝）

中選會指出，高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9981人，投票人數為96萬9,259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4141票，其中同意罷免票數為93萬9,090票，不同意罷免票數2萬5051票，無效票為5,118票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

至於高雄市何時進行市長補選？中選會表示，依照法律規定，應於2020年9月11日前完成補選投票，經討論後決議定於109年8月15日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

根據中選會規劃，6月16日公告候選人登記日期及必備事項，6月20日至6月24日開放受理候選人登記申請，7月15日候選人抽籤決定號次，7月30日公告候選人名單，7月31日至8月14日辦理公辦政見發表會，8月15日進行投票、開票，8月21日前審定當選人名單。

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▼中選會通過韓國瑜罷免及補選公告。（圖／中選會提供）