LIVE／行政院正式宣布！楊明州任高雄市代理市長

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免，成了我國史上首位遭到罷免成功的直轄市長。行政院12日下午將正式宣布，由曾擔任過副市長的楊明州接任高雄市代理市長。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲高雄市政府參事楊明州接任高雄市代理市長 。（圖／記者黃子倩攝）

楊明州畢業於成功大學土木所碩士，曾擔任高雄市政府副秘書長、高市府工務局工程科科長、養護工程處處長、建築管理處處長等職位。擁有工程專業背景的他，也曾於高雄代理市長許立明任內，擔任高雄市副市長；2018年高雄市長韓國瑜上任後，擔任高雄市政府秘書長，但在2019年9月因個人因素主動請調，調任為高雄市政府參事。

工務單位文官出身的楊明州，在高雄市府深耕36年，曾歷經9任市長。深耕高市府多年，楊明州資歷相當豐富完整。

據悉，楊明州出任代理市長可避免市政停滯問題，同時，他深耕地方，對高雄事務熟悉，再加上其藍綠、派系背景不鮮明，三大理由讓楊明州在幾位被考量的代理市長人選中成了黑馬，最後雀屏中選。

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