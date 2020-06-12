快訊／行政院宣布：楊明州代理高雄市長　13日跟韓國瑜辦交接

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免後，行政院12日正式宣布，由曾擔任過副市長的楊明州接任高雄市代理市長。行政院發言人丁怡銘在公布代理市長記者會中表示，楊明州預計明天早上10點與遭到解職的韓國瑜在市府交接，交接儀式則由行政院秘書長李孟諺監交。

楊明州畢業於成功大學土木所碩士，曾擔任高雄市政府副秘書長、高市府工務局工程科科長、養護工程處處長、建築管理處處長等職位。擁有工程專業背景的他，也曾於高雄代理市長許立明任內，擔任高雄市副市長；2018年高雄市長韓國瑜上任後，擔任高雄市政府秘書長，但在2019年9月因個人因素主動請調，調任為高雄市政府參事。





▲行政院召開臨時記者會，宣佈高雄市長代理人選楊明州人事案。（圖／記者徐斌慎攝）

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