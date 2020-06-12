幕後／楊明州代理高雄市長　他向蘇貞昌掛保證會做好這三件事

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免後，行政院12日正式宣布，由曾擔任過副市長的楊明州接任高雄市代理市長。黨政人士透露，這次楊明州接任代理市長的關鍵就是「市民最大」，同時也被交付三大任務，包括：市政不能有空窗、穩住市府士氣，以及補選戰一定要公正處理妥當，而楊明州11日也向行政院長蘇貞昌保證自己會全力以赴。





▲楊明州出任高雄市代理市長 。（圖／記者黃子倩攝）

行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌是在11日下午約見楊明州並交付他三項任務，蘇貞昌知道楊明州過去對市政的熟捻，相信他一定能做的很好，而公務員出身的楊明州則回應，長官交辦任務，自己一定會「全力以赴」，一定做到好。

楊明州畢業於成功大學土木所碩士，曾擔任高雄市政府副秘書長、高市府工務局工程科科長、養護工程處處長、建築管理處處長等職位。擁有工程專業背景的他，也曾於高雄代理市長許立明任內，擔任高雄市副市長；2018年高雄市長韓國瑜上任後，擔任高雄市政府秘書長，但在2019年9月因個人因素主動請調，調任為高雄市政府參事。

黨政人士指出，楊明州在高雄市府分別擔任過陳菊市長的副市長、韓國瑜市長的秘書長，是專業常任文官。此外，他更是長期在高市府擔任公務員，從基層做起的代表，對於市政的熟悉自然不在話下，不管是行政體系或是專業工程背景都具備，力量相當充足。

黨政人士提到，這次代理市長的任期相當短，大約就是三個月，在這段期間內，最重要的是市政不能有空窗，「從罷免案通過可以看出，高雄市民對做好市政的期盼，因此千萬不能出現市政空窗，回應民眾期待一個熟悉市政的人，楊明州相當適任。」

對於楊明州成為黑馬的理由，黨政人士說，不分藍綠、派系對他的任命都沒有意見，因為楊明州事務官出身，政治性較低，接下來要辦理的補選，也更能公正客觀的執行。

黨政人士強調，楊明州這次出任代理市長的關鍵就是「市民最大」，他對市政的熟悉，最能回應市民期待。而延續接任代理市長的三大原因，黨政人士進一步指出，楊明州的代理任期有三項重要任務要完成。首先當然就是市政不能有空窗；第二是罷免案後，要讓市府同仁的士氣能穩住；第三就是秉持公正，一定要讓補選順利完成。

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