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中選會駁回「懷孕8周禁墮胎公投」　辜寬敏提憲改公投將舉辦聽證　

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▲台獨大老辜寬敏出席守民主護台灣大聯盟，拒絕一國兩制，台灣世代同行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲辜寬敏提出的2項公投，將舉行聽證。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中選會12日召開委員會議，審議7項全國性公民投票提案，決議其中2項憲改公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，另5項公投提案屆期未補正，決議均予以駁回，包括日前飽受爭議的女性懷孕8周後禁止墮胎「心跳法案」等。

中選會12日表示，由長期主張台灣獨立的台灣制憲基金會董事長、前總統府資政辜寬敏提出的2項全國性公民投票案，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。提案主文分別為，「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」以及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」

▲▼中選會進行政黨號次抽籤-合一行動聯盟,彭迦智。（圖／記者周宸亘攝）

▲彭迦智。（資料圖／記者周宸亘攝）

另外，中選會指出，由基督教政黨「合一行動聯盟」主席彭迦智領銜提出的5項全國性公民投票案，皆已舉行聽證竣事，並函請提案人之領銜人限期補正在案，惟提案人領銜人屆期未補正，因此決議均予以駁回。

中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定，主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核。經審核應敘明理由者，則通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

遭駁回的5項項提案主文分別為：

一、 你是否同意：於電業法增訂「非煤時間表」條文：「以民國108年為基準，每年至少降低5%之方式，於民國110年1月開始，逐年降低燃煤電廠發電量，並使燃煤發電設備最遲於民國130年12月全部停止運轉。」。

二、 你是否同意：重新恢復政府於95年2月27日「終止」的《國統綱領》，因為終止不是廢除。《國統綱領》已清楚表明拒絕接受中共政權統治及反對一國兩制，「國統綱領」不卑不亢，是保護「中華民國」正統，捍衛「中華民國」主權及反制大陸「共產政權」的積極作為。

三、 你是否同意「中央或地方政府所持有之公有土地，無論大小皆禁止標售，土地全部以租賃或設定地上權為原則」公有土地永不賣斷，實踐居住正義人人有房，保護國土人人有責。

四、 你是否同意，將優生保健法第三章第九條第一項第六款本文「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者。」修正為：「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者，並經六日思考後，醫師得依其自願，施行人工流產。」。

五、 您是否同意：臺灣地區與大陸地區人民關係條例增訂：「臺灣地區在捍衛中華民國主權基礎上，拒絕大陸地區政府提出的一國兩制，兩岸應從接受對方國旗、國號和國際參與的方向彼此努力，兩岸以合作協商代替對抗鬥爭，全力發展和平經濟。」。

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