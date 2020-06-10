LIVE／韓粉醞釀週六衝凱道　蔡英文最新說明

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日獲得超過93萬罷免同意票後，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長。「韓家軍」對此相當不滿，號召13日衝凱道抗議，台北市長柯文哲還嗆綠營是一黨專政。總統蔡英文10日下午1點半至民進黨主持中執會，預計將對最新時事做出回應。《ETtoday新聞雲》全程直播。





▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨10日中執會將針對第十九屆第一次全國黨員代表大會進行討論，會議由主席蔡英文主持。蔡英文在中執會前也將接受媒體採訪，對於近期包含韓國瑜遭到罷免、陳其邁投入補選，以及全台吹起的報復性罷免行動和在野黨批評等時事，做出最新回應。

「罷韓」6日以超過93萬票通過，高雄市議會議長許崑源驚傳在住家大樓墜樓身亡。挺韓團體稱為追悼和討公道，已申請13、14日凱道路權。總統府發言人丁允恭回應，罷免是高雄市民依法定程序進行連署與投票、實現公民意志的民主結果，應予尊重。民眾在合法範圍內有申請陳抗權利，但應維持理性平和。不過，最新消息是號召韓粉上街頭的杏仁哥不會親自出席抗議。

另外，台北市長柯文哲9日在議會備詢時，被問及罷韓之後對台灣民主政治的影響，他抨擊民進黨已經到「一黨專政」。

不過，國會人士根據柯文哲在2016年上線的「台北酷課雲」中，教授國中公民的資訊指出，「一黨專政」是只允許一個政黨控制政治活動，其他政黨是不得存在的；言下之意，如果台灣真是「一黨專政」，那麼民眾黨也不得存在，當初也不會有成立的可能。

其他人也看了這些新聞...



► 暫時沉澱！韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟 「尊重人民的意志」

► 罷韓重創藍營士氣 侯友宜談「下一步」：做出有感市政就是貢獻國民黨

► 罷韓通過成「一黨專政」 柯文哲：民主政治不保證人民做最好選擇

更多熱門新聞...

► 北市核准13日韓粉上凱道路權 反送中、挺韓團體隔一條街尬場

► 罷捷連署書堆「這麼高」超過101 重啟二日破1.2萬份！領銜人曝下一步

► 王婉諭聲援黃捷：唯一的錯就是戳破韓國瑜



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣