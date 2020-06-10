藍白合作搶高雄補選？柯文哲賣關子：不是只憑顏色做決定

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案已93萬票通過，接著到來的就是最晚在9月登場的市長補選。針對國民黨近來不斷營造「藍白合作」的氛圍，民眾黨主席柯文哲10日受訪賣關子，先以民眾黨在立院的表現為例，「不是說什麼只憑顏色做決定，通常是按照議題決定支持或反對」；接著表示，等下會內部討論要怎麼做。

▲民眾黨主席柯文哲頒發聘書予秘書長謝立功。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民眾黨10日在立院黨團辦公室召開新任黨秘書長謝立功的布達記者會，現場並由主席柯文哲頒發聘書。由於謝立功為資深國民黨員，此一安排引來外界對「藍白合作」的聯想。

儘管強調沒有所謂小藍、小綠的問題，但國民黨近來不斷營造藍白合作氛圍，引發外界討論。對此，柯文哲說，民眾黨在立法院第一個會期的表現就很清楚，不是只憑顏色做決定，通常是按照議題決定支持或反對。

柯文哲強調，事實上這樣，長期以來台灣就是藍綠壁壘分明、黨同伐異，意識形態，我們再第一個會期表現，只要講得有道理，核心思想是台灣整體利益、人民最大福祉，「只要符合這條件，不同議題可以跟不同黨合作，這相當清楚」，重點不是看他講什麼重點是看他做什麼，民眾黨第一個會期表現就是這樣。

柯文哲說，每一個黨都希望朋友要多敵人要少，國民黨現在士氣受挫，當然會尋求最大的…，一樣，要找最多朋友，蠻正常的，但是我們也不是說因為這樣就不跟民進黨做朋友。

至於高雄市長補選一事，柯文哲說，中午會開會討論，等下先請負責高雄區的不分區立委張其祿報告，完了之後內部會討論要怎麼做。

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