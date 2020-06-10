沈富雄讚韓國瑜調適很快：再做2件事下台身影美滿

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被罷免後，韓粉及部分藍營支持者相當不滿，不僅揚言發動報復性罷免，13、14日還要上凱道「替天行道」。對此，前立委沈富雄10日在臉書表示，韓國瑜不笨且調適得很快，被罷免後48小時內的表現可圈可點，若再做到「卻退『罷捷』」及「勸止凱道集會」，則下台身影美滿，會令人懷念。

沈富雄表示，高雄市議員黃捷在高雄市議會諸多反韓的議員中，其言行在韓粉的眼中不算最可惡，只是她「兩眼翻白」的神來一舉頭令人印象深刻，以此罷她，恐不成比例原則。

沈富雄指出，如果請前國民黨立委孫大千細數韓國瑜的仇家，她恐怕也不在前十名，現在罷她，出氣而已，韓國瑜如果出面勸止「罷捷」，應是美事一樁。

沈富雄也提到，由韓粉及藍營的一些周邊團體所發起的凱道示烕及追悼議長集會，更會是一場有欠思慮的暴氣示弱之舉，韓國瑜尤應加以勸止。

沈富雄表示，先前韓國瑜呼籲「民調不回答」、「罷免不投票」，都發揮了有效的「蓋牌」效應，化解了結果懸殊的尷尬場面，計劃中的凱道群眾集會一定會讓人想起當年韓粉環島呼群保義的盛況，「如此的撫今追昔又何苦來哉？」

沈富雄透露，韓國瑜的暴起暴落使他想起雍正朝的年羮堯，「下台身影之美，可使古今雙雄高下立判，老夫之言，何妨聽之」。

▼沈富雄10日臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

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