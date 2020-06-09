獨／罷捷連署書堆「這麼高」超過101　重啟二日破1.2萬份！領銜人曝下一步

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

韓國瑜在高雄市政府拍攝畢業照同時，罷捷連署也正同步進行，《ETtoday新聞雲》記者來到罷捷連署地點，重啟罷免的第二天人潮依然沒有停過，支持群眾進進出出，讓連署地點裡外都是人，罷捷領銜人王先生表示看著目前的人潮，讓他非常有信心，連署書的份數應該會突破第一天的600多份之外，這一週內應該會有5000多份，而把目前的連署書堆起來也已經有半個成人高。

▲罷捷連署書堆起來，目前大約半個成人高，高度是104公分左右 。（圖／記者吳奕靖攝）

領銜人王先生表示9日是重新啟動的第二天，依照上午的人潮來估算，從九點開始到接近中午就已經有300多份，預計今天應該會比前一天多，應該會突破700多份，因為「第一天啟動不曉得」，所以現在消息慢慢傳開，人潮就都沒停過，他非常樂觀一週的數量應該會破5000份。

▲罷捷連署書堆起來，目前大約半個成人高，高度是104公分左右 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷捷連署書堆起來，目前大約半個成人高，高度是104公分左右 。（圖／記者吳奕靖攝）

王先生也把目前累積的連署書給搬了出來，每個里都分成一大疊，整個把這些連署書堆疊起來，整個大約是半個成人高，實際用尺來量一量，高度大約是104公分，王先生說這邊大概已經有1萬2千多份，距離罷捷第二階段還差了一半，不過他相信接下來，罷捷活動會更加「活絡」。

王先生也說：「下一步會到菜市場、夜市、黃昏市場或是一些大賣場，一些比較可以借得到的地方，人比較多的地方做街頭連署，另外在假日、週日也會設計一些活動，讓大家知道罷免黃捷這件事情」。

▲罷捷連署書重啟第二日，一早上就有300多份 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷捷連署書重啟第二日，一早上就有300多份，預估一整天會超過700份 。（圖／記者吳奕靖攝）