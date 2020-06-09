罷韓通過成「一黨專政」　柯文哲：民主政治不保證人民做最好選擇

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票最終以93萬票過關，票數多於韓國瑜當年當選市長時的所得票，震撼各界。對此，台北市長柯文哲9日直言，民主政治本來就沒有保證人民會做出最好的選擇，「台灣民主化30年，我們沒理由會比得上北歐或西歐那種300年，所以有時候看到怪怪的不要覺得太難過，就是國家進步當中的一個過程」。

柯文哲9日下午繼續到議會接受市政總質詢。國民黨議員王鴻薇質詢時表示，全台灣很多在討論罷韓成功事件，這對台灣的民主政治跟未來的政黨版圖發展，會產生關鍵性影響，「就我個人來說，我覺得在台灣政治上，我們最怕一黨獨大，市長有沒有這樣的憂慮？」

「這已經不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度。」柯文哲表示，民主政治本來就沒有保證人民會做出最好的選擇，2000年前蘇格拉底是被人民用投票方式處死，1933年希特勒是德國人民投票選出，「全體國民水準是漫長過程」。

柯文哲說，台灣民主化30年，沒理由會比得上北歐或西歐那種300年，所以有時候看到怪怪的不要覺得太難過，就是國家進步當中的一個過程。

王鴻薇接著問道，一黨專政對台灣不是好事，在野政黨贊不贊成為了防止一黨獨大、一黨專政，應該要有在野大聯盟？柯文哲笑說，在野大聯盟是他2014年選市長的口號，「我們每個議題可以單獨討論，可以合作就合作，不要說一定跟誰不能合作，合理的都會合作」。

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