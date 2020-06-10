「韓國瑜很可能當選下屆桃園市長」王浩宇曝2關鍵：韓粉練兵從罷免我開始

▲韓國瑜9日率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免，民進黨桃園市議員王浩宇分析韓的下一步，基本上分為兩個方向，一個是留在政治圈繼續參選，一個是不留在政治圈退出政壇。他也提出兩個關鍵因素，直言韓很可能當選下屆桃園市長，「至於桃園人會不會選擇韓國瑜當市長？就得看桃園人的智慧了。」

王浩宇9日在臉書說，如果韓國瑜選擇留在政治圈，那國民黨主席會是一個很好的開始；因為黃復興系統大概佔了黨員直選40%的選票，韓還是非常可能當選國民黨主席的，未來還是會有很大的政治影響力。

王浩宇指出，而無論韓國瑜有沒有當上主席，曾當選過直轄市長的他，基本上不會考慮參選縣轄市，也就是說他就算可以在苗栗、金門、馬祖這類深藍選區輕鬆當選，但他應該不會考慮，畢竟職權跟影響力真的差太多。

▼王浩宇認為，下屆桃園市長還是很有可能是韓國瑜當選。（圖／記者李毓康攝）

「六都中，他無法參選被罷免的高雄、台南深綠，台中有盧秀燕、新北有侯友宜要拚連任」，王浩宇認為，韓國瑜只剩北市跟桃園兩個選擇，其中又以桃園的國民黨基本盤比較扎實，且沒有像講萬安這樣具有全國知名度的對手，會是韓現階段比較容易當選的路徑。

王浩宇分析，在桃園市長鄭文燦連任兩屆無法參選的狀況下，民進黨暫時沒有強棒表態；韓國瑜具備全國知名度，是極有可能空降到桃園來參選的，只要最後能爭取基層扎實的議長表態支持，加上民眾黨分食選票，下屆桃園市長還是很有可能是韓當選，「這部分我們必須非常謹慎。」

「而韓粉的練兵，會從罷免我這仗開始。」王浩宇說，8日就有韓粉在現場聊天時談到，要透過罷免他，證明韓粉基層動員的實力，替韓國瑜選市長鋪路，而這樣的政治動作確實有利於韓粉集結、動員，再加上罷免掉一個會罵他的議員，確實對韓非常有利，「至於桃園人會不會選擇韓國瑜當市長？就得看桃園人的智慧了。」

▼王浩宇發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）