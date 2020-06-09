罷韓重創藍營士氣　侯友宜談「下一步」：做出有感市政就是貢獻國民黨





▲新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安、連江縣長劉增應五位得獎縣市首長同台領獎。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免，引起補選人選與法律戰謠言滿天飛，黨內同時失去一位市長與議長氣勢低迷，針對身為「五星市長」未來將在黨內將扮演什麼角色？新北市長侯友宜回應，做出有感市政就是對國民黨的貢獻與鼓勵。

國民黨陷入低迷，侯友宜則被視為未來的「救星」，侯友宜對此表示，他最重要的角色是新北市長，最重要的是努力做好市政，提供市民有感建設，這是對社會國家、黨一份信心鼓勵的貢獻，用這樣的態度，務實的做好事情。

針對其他4位五星縣市首長包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應可能是「今天的朋友、2024的對手」，侯友宜笑著表示，他已經為國家做事40年，跟在場4位市長都是好朋友，希望未來繼續合作，共同為市政努力，為市民謀福利，中華民國真的很小，必須攜手創造更美好的台灣，

此外，至於國民黨面對高雄補選之戰，侯友宜建議，只要抱著不避戰、不畏戰、不怯戰的心態，大家好好做事，繼續守護高雄市民。針對韓國瑜宣布不提出訴訟，完全尊重市民意志，侯友宜表示，訴訟與否他都尊重韓國瑜意見。

黨中央己開始積極尋覓補選人選，侯友宜說，無論誰要參戰，只要願意承擔、為社會國家來做事，他都樂觀其成，願意給他們支持與鼓勵的。國民黨只要大家全心全力，不避戰、不畏戰、不懼戰，就能夠有機會再繼續為高雄市民來服務。

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