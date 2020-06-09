北市核准13日韓粉上凱道路權　反送中、挺韓團體隔一條街尬場

▲韓國瑜今年1月凱道造勢，當時主辦單位稱現場突破20萬人。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免通過，加上市議長許崑源墜樓身亡。挺韓團體表示，已經申請凱達格蘭大道周六、周日的路權，將號召群眾到總統府前抗議。最新消息指出，北市府9日下午已核定韓粉凱道路權，警察局長陳嘉昌也表示，會核准13日韓粉、以及反送中團體申請的兩場集會。

警察局長陳嘉昌在議會備詢時表示，「（13日）有兩場，一場在審核當中，但是我們看他都符合集會遊行法的規定，所以會核准，另外一場也是這樣」，一個在凱道、一個在自由廣場，會想辦法把人群區隔，並表示兩場都在13日同一天。至於什麼名義申請？陳嘉昌表事，一個跟反送中有關，一個跟高雄（罷韓）有關。

高雄市長韓國瑜罷免案通過，加上議長許崑源墜樓身亡，引發韓粉不滿，號召13日下午2點30分上凱道抗議，替韓國瑜討公道、悼念許崑源。此外，香港「反送中」滿週年，在台港青團體和數個民間團體預計13日舉辦「抗爭未完，台港同行」晚會，並將邀請立法院各黨團代表及「台灣國會香港友好連線」出席。

受理路權申請的新工處補充，今天下午收到警察局審查意見，已核定凱道路權，至於反送中活動，早在5月25日申請，5月27日就已核定。

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