羅智強提議高雄市長補選「打破框架」：國民黨可找柯文哲合作

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟，並將暫時休息。對於接下來高雄市長補選，國民黨革命實踐研究院院長羅智強10日表示，若要派人，就要打破框架，甚至找台灣民眾黨黨主席柯文哲合作也可以。

羅智強指出，不要選也是一個選項，但國民黨要努力試著找找看，若找一些傳統、沒有想像性的，在地方找張三、李四、王五，其實一點想像性都沒有的人的話，不如不要派人，就不選。

羅智強認為，要找就要打破框架，找一個名不見經傳、形象不錯、非常年輕、剛滿30歲過參選市長門檻的都可以，像民進黨一樣，國民黨要表現一個態度，提一個無黨籍也不反對，甚至找柯文哲藍白合作也可以，要跟民眾黨協商。

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