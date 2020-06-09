黃捷獲1.8萬票當選高雄市議員　罷免要7萬張同意票才能過關

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者洪正達攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜日前遭到罷免成功，後續引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，遭韓粉以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。黃捷上屆在選舉中以1萬8420票當選，但若依照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免同意票需達7萬1958張票才能過關，與當年當選的得票數相當懸殊。

韓國瑜6日遭罷免成功，引起許多支持者不滿，預備發起罷免浪潮，而第一個遭連署罷免的民代就是「白眼女神」黃捷。發起罷免連署的王先生表示，重啟罷捷活動，第一天就衝破600多份，若是要讓二階連署安全過關，4萬5千份為安全數值，希望罷捷活動能在7月底完成。

依照《公職人員選舉罷免法》規定，公職人員罷免案得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出，但就職未滿一年者不得罷免。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免之規定。

條文明訂，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，由提議人之領銜人1人，填具罷免提議書一份，檢附罷免理由書正、副本各一份，提議人正本、影本名冊各一份，向選舉委員會提出。

選罷法規定，選舉委員會在收到第一階段罷免提議書後，應於25日內查對提議人名冊，若人數不足，選委會將通知提議人之領銜人於10日內補提。縣市議員的第二階段罷免連署，應於40日內完成連署，直轄市議員為60日內完成連署。

選委會在收到第二階段連署書後，直轄市議員應於40日內，縣市議員在20日內查對連署人名冊並公告，若人數不足，選委會將通知提議人之領銜人於10日內補提。若連署人數符合規定者，選委會即公告罷免案成立。

依據選罷法標準計算，高雄市鳳山區選舉人數為28萬7829人，若要罷免黃捷，第一階段需募得2879份提議書，第二階段需要2萬8783份連署書，投票時則需要7萬1958張同意票，罷免案才能順利過關。

對此，黃捷7日回應，雖然感到遺憾，但不會反對市民行使公民權，也覺得是一個試煉，倘若連署超過一定比例，絕不會戀棧。

黃捷表示，她以為罷韓過後終於能鬆一口氣，卻看到許多人繼續挑起衝突，要讓高雄不得安寧，令她感到遺憾，「明明我們要的只是歲月靜好，卻不斷有威脅逼得我們負重前行」。

黃捷強調，她不反對市民行使公民權，因為這對她而言反而是一個試煉，如果連署有超過一定比例的鳳山選民認為她問政失職、阻礙鳳山發展，她一定不會戀棧，但在此之前，她會努力對選民負責。

黃捷呼籲，社會大眾應平靜看待不同立場聲音，具有影響力的意見領袖也不該再製造對立。至於人身安全部分，她也很感謝大家關心，目前已經請警政單位協助留意，盼反撲力道就此打住。

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