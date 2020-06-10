　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁代理市長拚補選？徐國勇：做到這件事沒問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

▲徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以超過93萬票，成了我國史上首位遭到罷免的市長，隨之而來的代理市長及補選議題備受外界關注。內政部長徐國勇10日接受廣播節目專訪時透露，在民進黨裡聽到的確時都是要讓陳其邁去選。至於代理市長能否同時拚補選，若陳其邁真的去當代理市長，只要辭去選委會主委就沒有法律問題。

徐國勇10日接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，自己沒有情資誰要去當高雄代理市長，「很多人說可能誰會去，我是覺得大家都在猜」。

面對外界認為，行政院副院長陳其邁很可能會以代理市長身分直接重回高雄，接著投入補選戰。徐國勇說，這在法律上是可以的，唯一的問題是，高雄市政府是選務機關、市長是選委會主委，若陳其邁以代理市長身分投入補選會身兼執行者跟市長，「那你就辭去選委會主委就好，選委會主委就讓副市長去擔。」

徐國勇強調，可能會有人用此做文章，不過在法律上確實沒有問題。他提到，若不是派陳其邁當代理市長，確實會有看守市長再多兩個月的問題，證實確有陳其邁擔任代理市長再直接投入補選的意見，「大家都有這種想法，本來就是他（陳其邁）想選，我看民進黨，從地方黨部，聽到的都是陳其邁選，這還要猜嗎？」

其他人也看了這些新聞...

► 暫時沉澱！韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟　「尊重人民的意志」
► 罷韓重創藍營士氣　侯友宜談「下一步」：做出有感市政就是貢獻國民黨 
► 罷韓通過成「一黨專政」　柯文哲：民主政治不保證人民做最好選擇

更多熱門新聞...

► 北市核准13日韓粉上凱道路權　反送中、挺韓團體隔一條街尬場
► 罷捷連署書堆「這麼高」超過101　重啟二日破1.2萬份！領銜人曝下一步
► 王婉諭聲援黃捷：唯一的錯就是戳破韓國瑜

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」揭露防疫成功真相
羅志祥熬夜寫出新歌「歌名藏悲傷含意」！　閉關1個月曝復出第一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

連3天到場致意！韓國瑜快步直奔許崑源靈堂　入口前險遭絆倒

洪秀柱痛批綠營行徑卑劣：不敢面對許崑源以結束生命表達的控訴

陳其邁代理市長拚補選？徐國勇：做到這件事沒問題

韓粉發動「報復性罷免」　徐國勇：成功可能性很低

被點名是高雄代理市長新黑馬　「最佳救火次長」王國材回應了

影／「你看過一個小丑當議員嗎？」連署罷捷民眾：不爽！　黃捷回應了

黃捷罷免連署書超過1.5萬份　名嘴提3數據分析「報復性罷免」：加油喔

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因：沒號召韓粉613上凱道抗議

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

連3天到場致意！韓國瑜快步直奔許崑源靈堂　入口前險遭絆倒

洪秀柱痛批綠營行徑卑劣：不敢面對許崑源以結束生命表達的控訴

陳其邁代理市長拚補選？徐國勇：做到這件事沒問題

韓粉發動「報復性罷免」　徐國勇：成功可能性很低

被點名是高雄代理市長新黑馬　「最佳救火次長」王國材回應了

影／「你看過一個小丑當議員嗎？」連署罷捷民眾：不爽！　黃捷回應了

黃捷罷免連署書超過1.5萬份　名嘴提3數據分析「報復性罷免」：加油喔

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因：沒號召韓粉613上凱道抗議

陳其邁「3路徑」強勢回高雄　超前部署！綠委無人挑戰原因曝光

還不能放鬆！陸抗疫專家指「新冠肺炎還會捲土重來」…秋冬季要小心

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

必喝綠豆沙牛奶！屏東最新白色貨櫃手搖飲　玻璃屋建築超好拍

新房強制買車位！到手後她一看傻眼了...是要停玩具車？

蔡崇信分享黑人小女孩抗議照　喊讚：所有生命都重要

屏安醫院副院長棚集山區失聯5天　縣議員鄭清原「懸賞200萬」

因疫關閉139天！　美國擬重啟駐武漢總領事館

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

台東旅遊大利多！組團入住2晚以上　最高可獲熱氣球繫留體驗

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

黃捷1.8萬票當選議員　罷免要7萬票才能過

最佳救火次長　高雄代理市長新黑馬

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

韓國瑜再戰2024總統　劉寶傑大驚：你不要嚇我

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了

陳為廷近況曝光　將成耿爽和丁守中學弟

扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

韓國瑜11日號召支持者穿白衣「團結守望高雄」

韓國瑜不提訴　斬斷朱立倫補選路

「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

高雄市長韓國瑜被罷免成功後，緊接著市議員黃捷也面對罷免聲音。「罷捷總部」成立後，一早開門就湧進不少人來簽連署，截至9日已破1.2萬份，但還沒送選委會，也就是還沒成案，連第一階段都沒正式開始。罷捷總部發起人徐尚賢說，預計要衝到3.3萬份。

韓國瑜再戰2024總統　劉寶傑大驚：你不要嚇我

韓國瑜再戰2024總統　劉寶傑大驚：你不要嚇我

韓國瑜11日號召支持者穿白衣「團結守望高雄」

韓國瑜11日號召支持者穿白衣「團結守望高雄」

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

關鍵字：

徐國勇陳其邁韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面