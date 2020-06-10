陳其邁代理市長拚補選？徐國勇：做到這件事沒問題





▲徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以超過93萬票，成了我國史上首位遭到罷免的市長，隨之而來的代理市長及補選議題備受外界關注。內政部長徐國勇10日接受廣播節目專訪時透露，在民進黨裡聽到的確時都是要讓陳其邁去選。至於代理市長能否同時拚補選，若陳其邁真的去當代理市長，只要辭去選委會主委就沒有法律問題。

徐國勇10日接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，自己沒有情資誰要去當高雄代理市長，「很多人說可能誰會去，我是覺得大家都在猜」。

面對外界認為，行政院副院長陳其邁很可能會以代理市長身分直接重回高雄，接著投入補選戰。徐國勇說，這在法律上是可以的，唯一的問題是，高雄市政府是選務機關、市長是選委會主委，若陳其邁以代理市長身分投入補選會身兼執行者跟市長，「那你就辭去選委會主委就好，選委會主委就讓副市長去擔。」

徐國勇強調，可能會有人用此做文章，不過在法律上確實沒有問題。他提到，若不是派陳其邁當代理市長，確實會有看守市長再多兩個月的問題，證實確有陳其邁擔任代理市長再直接投入補選的意見，「大家都有這種想法，本來就是他（陳其邁）想選，我看民進黨，從地方黨部，聽到的都是陳其邁選，這還要猜嗎？」

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