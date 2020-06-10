影／「你看過一個小丑當議員嗎？」連署罷捷民眾：不爽！　黃捷回應了

▲黃捷說，若鳳山選民最後選擇不支持她，她會欣然接受。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功後，緊接著市議員黃捷也面對罷免聲音。「罷捷總部」成立後，一早開門就湧進不少人來簽連署，截至9日已破1.2萬份，但還沒送選委會，也就是還沒成案，連第一階段都沒正式開始。罷捷總部發起人徐尚賢說，預計要衝到3.3萬份。

從罷韓成功後，黃捷被每日一問，她的態度雖平靜但也備感壓力。她9日無奈表示，如果真的罷免一階、二階到最後投票的結果，「是鳳山的選民選擇不支持我的話，那我也會欣然接受這樣的結果。」她也希望在過程中，不要製造對立，保持理性是最重要的。

實際到罷捷總部，9日早上一開門人潮滿滿滿，大家都是來簽罷免黃捷連署書，氣勢驚人。被問到為何來連署？許多人直言「不爽」，還有人認為罷捷一定會過，「你有看過一個小丑當議員的嗎？」

▲▼罷捷總部一開門人潮滿滿滿。（圖／東森新聞）

連署民眾信心滿滿，事實上，要罷免黃捷程序有好幾關，以黃捷選區鳳山人口共有29萬多人，第一階段「1%選民連署」得達2900多份，目前數量達標，但還沒送選委會；若通過的話，第二階段「10%選民連署」，要收到2.9萬份才過關，目前已有1.2萬多份；第三階段投票門檻更高，必須要高達7萬1958人投下「同意罷免」，才能成功罷免黃捷。

罷捷總部發起人徐尚賢指出，現在已有1.2萬份左右的連署書，但還沒送選委會，要繼續收集連署書，預計要衝到3.3萬份。

▼罷捷總部發起人徐尚賢。（圖／東森新聞）

▼連署罷捷民眾說，「你有看過一個小丑當議員的嗎？」（圖／東森新聞）

▼罷捷三階段。（圖／東森新聞）