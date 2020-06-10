不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

▲邱于軒呼籲國民黨先蹲下。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

記者林昱萱／綜合報導

罷韓闖關成功後，韓國瑜也於9日聲明，將不會提起訴訟，但也因此國民黨也面臨高雄市長補選人選的問題。對此，高雄市議員邱于軒表示，「韜光養晦不參戰，也許是讓我們重振旗鼓的機會。」

邱于軒提到，「回顧2018年的勝利，除了韓市長的個人特質，民眾『討厭民進黨的長期執政』才轉向『支持國民黨』，直白的說，國民黨在高雄始終無法接地氣，得民心！」而她也提到，「面對補選，我認為『韜光養晦』不參戰也許是讓我們『重振旗鼓』的機會，雖說戰士沒有選擇戰場的權利，但此時真的需要『神風特攻隊』嗎？」

邱于軒表示，「不派人不是怯戰，而是謙卑反省面對高雄市民的選擇！畢竟翻閱『罷免理由書』，裡面除了批評韓市長，也直指國民黨在『兩岸論述』和『南北均衡發展』的偏頗！」而她也說，「與其倉促上戰場，何不省思如何『紮根育苗』，或協助目前佔多數的議會國民黨團『重整戰力』、『重新團結』，做好『監督制衡』的角色！」此外，邱于軒也強調，「後韓國瑜時期的國民黨，需要步步為營！也許暫時的『蹲下』未來才有『跳得更高』的空間！」

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