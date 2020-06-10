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洪秀柱痛批綠營行徑卑劣：不敢面對許崑源以結束生命表達的控訴

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▲洪秀柱赴高雄悼許崑源。（圖／翻攝自Facebook／洪秀柱）

▲洪秀柱赴高雄悼許崑源。（圖／翻攝自Facebook／洪秀柱）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市議長許崑源6日跳樓輕生，享年63歲，不少國民黨政要前往靈堂致意。前國民黨主席洪秀柱9日半夜在臉書PO出與高雄市長韓國瑜在許崑源靈堂內並肩而坐照片，並表示許崑源過去曾在她競選總統時，無私地給予幫助，話鋒一轉，她也痛批綠營不敢面對許崑源以結束生命表達抗議的控訴。

洪秀柱表示，她9日帶著沉重的心情南下高雄，到許崑源的靈前上香，時至今日，對於許崑源的辭世她仍感到難以置信、難以接受。

洪秀柱透露，過去她在競選總統的時候，許崑源曾經無私地給予幫助；而在她擔任黨主席時，許崑源也曾不假辭色的對黨提出許多建言，「因為惦記著許議長一路的情義相挺，前陣子我也想著要南下請他吃頓飯、敘敘舊，無奈從此天人永隔」。

「在我心中，許議長一直是一位鐵錚錚的漢子，」洪秀柱表示，相信很多朋友都和她一樣，都難以想像許崑源最終選擇了以死諫的方式離去，想必他在離世前感受到無比的絕望，才選擇用結束自己生命的方式，對民進黨政府一切反民主的行徑，進行最嚴厲的控訴。

洪秀柱痛批，民進黨的側翼和部分有心人士，刻意對許崑源的輕生加油添醋，在網路上帶風向，質疑他的死因不單純，相信明眼人都看得出，綠營絲毫不敢面對許崑源以結束生命表達抗議的控訴，於是只能以不實言論抹黑死者，好掩飾自己所犯下一切卑劣的行徑。

洪秀柱坦言，許崑源的辭世激起了許多波瀾，她希望在沉澱之後，台灣社會能夠靜下來思考民主的真諦、思考一個議長為何選擇用自己的生命去控訴「社會沒有是非」，也思考如何讓這個社會的政治環境變得更健康，更有人性，「許議長，一路好走」。

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