上街示威「未戴口罩+社交距離」！全美22州確診數飆升　佛州每日平均增46％

▲美國示威遊行難以保持適當社交距離。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全美爆發反對種族主義、警察暴力的示威遊行，成千上萬的人聚集在街頭，也讓新冠肺炎疫情有可能再度失控。美國近日有22州的確診人數都上升，其中佛羅里達州的確診人數，在過去一周，每天新增的確診病例平均增加了46％。

隨著大批抗議群眾湧入街頭，防疫也變得更加困難，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，他們正密切注意示威遊行動向，但本月初就該針對去過遊行、又出現症狀的病患進行檢測，「不幸的是，我確實認為這在大城市已經變成大型傳染了。」

除了大城市之外，位在內陸地區的州狀況也開始惡化，包含猶他州、阿肯色州、德州、亞利桑那州在內，在過去幾周的確診人數都不斷上升。猶他州議員哈里森（Suzanne Harrison）7日表示，當天檢驗出陽性確診的比率是18.5％，而前一天僅有9.4％；猶他州的衛生官員也對此感到擔憂。

衛生及公共服務部頂尖公衛官員卡德爾茨（Dr. Robert Kadlec）則表示，政府提供的最後一批治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）將於29日出貨，但目前不知道夏天的產量會有多少，「政府會幫忙藥廠加速製藥，但無論供應結果如何，可能都無法滿足所有需要的人。」

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