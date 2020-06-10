美國頁岩油先驅將聲請破產保護　「切薩皮克能源公司」負債2600億

▲切薩皮克能源公司聲請破產保護。（圖／翻攝自Chesapeake Energy Corporation臉書）



記者林彥臣／綜合報導

今年3月油沙烏地阿拉伯發動的油價戰爭，對美國的能源產業造成嚴重衝擊，其中頁岩油的先驅切薩皮克（Chesapeake）能源公司，傳出負債90億美元（新台幣2600億）正在聲請破產保護。

切薩皮克能源是開創「水平式水壓裂解法」開採頁岩石油及天然氣的先驅業者之一，曾與埃克森美孚、雪佛龍等石油龍頭平起平坐，但是因為已故創始人麥克倫登（Aubrey McClendon）透過舉債策略造成的財務槓桿後遺症，使得公司因油價戰爭與全球石油需求減少，走上破產保護之路。

根據《彭博社》（Bloomberg）報導，知情人士透露，切薩皮克正在與債權人討論，是否可以先跳過6月15日的支付利息日，給予幾天的寬限期，並且希望債權人提供融資，支撐破產期間的營運資金。

切薩皮克（Chesapeake）早在新冠肺炎疫情爆發，導致原油需求暴跌之前就已經處於不穩定狀態，在10多年前的鼎盛時期，這家生產商的淨值高達375億美元，但是在今年的1~3月的增產，造成了市場上大量的原油過剩，淨值因此縮水了85億美元。

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