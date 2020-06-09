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川普宣布警察部門「不會削減經費、廢除或解散」：99％警都很優秀！

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普表示，警察部門不會遭到削減經費、廢除或解散。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」掀起改革警察文化的聲浪，事發地點明尼亞波里斯（Minneapolis）市議會7日宣布將解散該市警察部門。但總統川普8日下午表示，美國警察部門不會面臨削減經費、廢除或解散。他說，99％警察是非常優秀的人，此舉不但短視又悲哀，也意味著地方政府放棄自己的警察轄區。

綜合ABC、《國會山報》報導，川普8日下午在白宮表示，警察的工作做得「很棒」，不會被削減經費、廢除或解散，「我們想要確保內部沒有任何壞人，有時候，你會看到一些可怕的事情，就像我們最近看見的一樣……但他們之中99％都是非常、非常優秀的人，他們所做的工作創下歷史紀錄。」

川普認為，解散警察部門是「深思遠慮的相反」且「非常、非常悲哀」，「他們放棄了自己的警察轄區，這是我以前從來沒有見過的」。他說，白宮內部將持續討論如何「以一種溫和得多」的方式實施警務，「但我們不能放棄世界上最優秀的執法人員。」

▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／路透）

▲佛洛伊德之死掀起改革警察文化的聲浪。圖為華盛頓特區的示威情況。（圖／路透）

川普也重申，美國現在擁有「史上最好的犯罪數據之一」，「犯罪減少是有原因的，因為我們擁有強大的執法人員。我為他們感到驕傲。」他發表上述言論時，華府高官、佛羅里達州與肯塔基州的總督察長、美國警察同業會（Fraternal Order of Police）主席、科羅拉多州與伊利諾州的警察部門代表也在一旁。

佛洛伊德之死掀起改革警察文化的聲浪，明尼亞波里斯市議會的13位成員中，有9位宣布打算解散當地的警察部門（MPD）。司法部長巴爾（William Barr）說，聯邦執法部門理解非裔公民對於刑事司法體系的不信任，也承認在美國歷史的大部分時間裡，法律是具有歧視性的，但對於未來的改革感到「樂觀」。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 與其他民主黨議員公布一項全面的警察改革法案。（圖／達志影像／美聯社）

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）8日反對將警察經費轉移至社會工作與精神健康項目，他稱此事「很古怪」，「叫我老古董吧，但我想你也許會希望，在我們試圖了解罪犯的感受之前，有一名警察來阻止並逮捕他。」

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）反駁了削減警察經費的呼聲，但與其他民主黨眾議員公布一項全面的警察改革法案，「很多人（警察）對於自己的工作感到自豪，我們希望能夠確保關注焦點在他們身上」，並透露國會將重新平衡警察在精神健康以及培訓學校的資金。

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